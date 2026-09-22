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Индукционная варочная панель Gefest ПВИ 4001 купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Gefest ПВИ 4001

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Индукционная варочная панель Gefest ПВИ 4001 - фото 1
Индукционная варочная панель Gefest ПВИ 4001 - фото 2
Индукционная варочная панель Gefest ПВИ 4001 - фото 3
Индукционная варочная панель Gefest ПВИ 4001 - фото 4
Индукционная варочная панель Gefest ПВИ 4001 - фото 5
Индукционная варочная панель Gefest ПВИ 4001 - фото 6
Индукционная варочная панель Gefest ПВИ 4001 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3700
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Gefest ПВИ 4001 - фото 1
  • Индукционная варочная панель Gefest ПВИ 4001 - фото 2
  • Индукционная варочная панель Gefest ПВИ 4001 - фото 3
  • Индукционная варочная панель Gefest ПВИ 4001 - фото 4
  • Индукционная варочная панель Gefest ПВИ 4001 - фото 5
  • Индукционная варочная панель Gefest ПВИ 4001 - фото 6
  • Индукционная варочная панель Gefest ПВИ 4001 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730000
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3700
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
261 х 486 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
300 x 530 x 55 мм
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
56х32х13
Вес, кг.
6

Описание товара Индукционная варочная панель Gefest ПВИ 4001

Варочная панель GEFEST представляет собой современное и элегантное решение для вашей кухни. Эта модель, выполненная в стильном черном цвете, отлично подойдет для интерьеров в различных стилях. Поверхность из стеклокерамики не только придает устройству изысканный внешний вид, но и обеспечивает легкость в уходе. Индукционная панель рассчитана на две конфорки и обладает высокой мощностью в 3700 Вт, что гарантирует быстрое приготовление пищи. Сенсорное управление обеспечивает простоту использования и точную настройку необходимых параметров. Безопасность использования обеспечивается такими функциями, как автоотключение и блокировка панели, что особенно важно в домах с детьми. Индикатор остаточного тепла информирует о горячей поверхности, предотвращая случайные ожоги. Таймер конфорок станет незаменимым помощником для тех, кто ценит точность и удобство в приготовлении блюд. Производится этот надежный прибор в Беларуси, компанией GEFEST, что подтверждает его качество и долговечность. Эта варочная панель станет идеальным выбором для тех, кто ищет надежную и функциональную технику для кухни, гармонично сочетающую в себе современные технологии и стильный дизайн.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Gefest ПВИ 4001




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3700
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
261 х 486 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
300 x 530 x 55 мм
Страна производитель
Беларусь
Описание
Варочная панель GEFEST представляет собой современное и элегантное решение для вашей кухни. Эта модель, выполненная в стильном черном цвете, отлично подойдет для интерьеров в различных стилях. Поверхность из стеклокерамики не только придает устройству изысканный внешний вид, но и обеспечивает легкость в уходе. Индукционная панель рассчитана на две конфорки и обладает высокой мощностью в 3700 Вт, что гарантирует быстрое приготовление пищи. Сенсорное управление обеспечивает простоту использования и точную настройку необходимых параметров. Безопасность использования обеспечивается такими функциями, как автоотключение и блокировка панели, что особенно важно в домах с детьми. Индикатор остаточного тепла информирует о горячей поверхности, предотвращая случайные ожоги. Таймер конфорок станет незаменимым помощником для тех, кто ценит точность и удобство в приготовлении блюд. Производится этот надежный прибор в Беларуси, компанией GEFEST, что подтверждает его качество и долговечность. Эта варочная панель станет идеальным выбором для тех, кто ищет надежную и функциональную технику для кухни, гармонично сочетающую в себе современные технологии и стильный дизайн.


Теги товара: сенсорные
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Отзывы


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