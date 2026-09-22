Индукционная варочная панель Gefest ПВИ 4001
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Характеристики
Описание товара Индукционная варочная панель Gefest ПВИ 4001
Варочная панель GEFEST представляет собой современное и элегантное решение для вашей кухни. Эта модель, выполненная в стильном черном цвете, отлично подойдет для интерьеров в различных стилях. Поверхность из стеклокерамики не только придает устройству изысканный внешний вид, но и обеспечивает легкость в уходе. Индукционная панель рассчитана на две конфорки и обладает высокой мощностью в 3700 Вт, что гарантирует быстрое приготовление пищи. Сенсорное управление обеспечивает простоту использования и точную настройку необходимых параметров. Безопасность использования обеспечивается такими функциями, как автоотключение и блокировка панели, что особенно важно в домах с детьми. Индикатор остаточного тепла информирует о горячей поверхности, предотвращая случайные ожоги. Таймер конфорок станет незаменимым помощником для тех, кто ценит точность и удобство в приготовлении блюд. Производится этот надежный прибор в Беларуси, компанией GEFEST, что подтверждает его качество и долговечность. Эта варочная панель станет идеальным выбором для тех, кто ищет надежную и функциональную технику для кухни, гармонично сочетающую в себе современные технологии и стильный дизайн.
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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