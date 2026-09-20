Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 583745
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Описание товара Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная
Четырехконфорочная варочная панель с индукционным нагревом — один из самых распространенных вариантов для установки на современной кухне. Такая техника удобна в управлении, достаточно экономична и универсальна. Модель Krona отвечает всем современным требованиям и подходит практически любому интерьеру — за счет классического черного дизайна без рамки.
Варочная панель имеет конфорки двух размеров и уровней мощности — выбирайте для каждого блюда оптимальную. Вы можете установить на любую из них таймер до 99 минут, который сработает в конце приготовления и подаст прибору сигнал отключения. Благодаря этому не нужно пристально следить за блюдом, если оно долго томится по рецепту.
Модель защищена от перегрева и перелива — специальные датчики сообщают о повышении температуры, и прибор выключается. Также вы можете заблокировать панель управления от детей.
встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Четырехконфорочная варочная панель с индукционным нагревом — один из самых распространенных вариантов для установки на современной кухне. Такая техника удобна в управлении, достаточно экономична и универсальна. Модель Krona отвечает всем современным требованиям и подходит практически любому интерьеру — за счет классического черного дизайна без рамки.
Варочная панель имеет конфорки двух размеров и уровней мощности — выбирайте для каждого блюда оптимальную. Вы можете установить на любую из них таймер до 99 минут, который сработает в конце приготовления и подаст прибору сигнал отключения. Благодаря этому не нужно пристально следить за блюдом, если оно долго томится по рецепту.
Модель защищена от перегрева и перелива — специальные датчики сообщают о повышении температуры, и прибор выключается. Также вы можете заблокировать панель управления от детей.
встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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