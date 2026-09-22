ИБП Бастион RAPAN-UPS 3000ВА/1800Вт
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729900
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
3000
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
210х310х510 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х31х22
Вес, кг.
22.07
Описание товара ИБП Бастион RAPAN-UPS 3000ВА/1800Вт
RAPAN-UPS 3000 — это надёжный источник бесперебойного питания 220 В, 3000 ВА (1800 Вт). Прибор идеально подходит для офисных целей, так как имеет самые востребованные в этом случае мощностные характеристики. Встроенные АКБ 7 Ач, надежная стабилизация, заряд и защита АКБ, защита нагрузки, стандартная и компьютерная розетки — вот те особенности, за которые потребители ценят RAPAN-UPS 3000.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
3000
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
210х310х510 мм
Страна производитель
Китай
RAPAN-UPS 3000 — это надёжный источник бесперебойного питания 220 В, 3000 ВА (1800 Вт). Прибор идеально подходит для офисных целей, так как имеет самые востребованные в этом случае мощностные характеристики. Встроенные АКБ 7 Ач, надежная стабилизация, заряд и защита АКБ, защита нагрузки, стандартная и компьютерная розетки — вот те особенности, за которые потребители ценят RAPAN-UPS 3000.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
ИБП Бастион RAPAN-UPS 3000ВА/1800Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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