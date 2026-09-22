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ИБП Бастион RAPAN-UPS 3000ВА/1800Вт купить с доставкой в Москве
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ИБП Бастион RAPAN-UPS 3000ВА/1800Вт

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ИБП Бастион RAPAN-UPS 3000ВА/1800Вт - фото 1
ИБП Бастион RAPAN-UPS 3000ВА/1800Вт - фото 2
ИБП Бастион RAPAN-UPS 3000ВА/1800Вт - фото 3
ИБП Бастион RAPAN-UPS 3000ВА/1800Вт - фото 4
ИБП Бастион RAPAN-UPS 3000ВА/1800Вт - фото 5
ИБП Бастион RAPAN-UPS 3000ВА/1800Вт - фото 6
ИБП Бастион RAPAN-UPS 3000ВА/1800Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП Бастион RAPAN-UPS 3000ВА/1800Вт - фото 1
  • ИБП Бастион RAPAN-UPS 3000ВА/1800Вт - фото 2
  • ИБП Бастион RAPAN-UPS 3000ВА/1800Вт - фото 3
  • ИБП Бастион RAPAN-UPS 3000ВА/1800Вт - фото 4
  • ИБП Бастион RAPAN-UPS 3000ВА/1800Вт - фото 5
  • ИБП Бастион RAPAN-UPS 3000ВА/1800Вт - фото 6
  • ИБП Бастион RAPAN-UPS 3000ВА/1800Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729900
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Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
3000
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
210х310х510 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х31х22
Вес, кг.
22.07

Описание товара ИБП Бастион RAPAN-UPS 3000ВА/1800Вт

RAPAN-UPS 3000 — это надёжный источник бесперебойного питания 220 В, 3000 ВА (1800 Вт). Прибор идеально подходит для офисных целей, так как имеет самые востребованные в этом случае мощностные характеристики. Встроенные АКБ 7 Ач, надежная стабилизация, заряд и защита АКБ, защита нагрузки, стандартная и компьютерная розетки — вот те особенности, за которые потребители ценят RAPAN-UPS 3000.

Отзывы о товаре ИБП Бастион RAPAN-UPS 3000ВА/1800Вт




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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
3000
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
210х310х510 мм
Страна производитель
Китай
Описание
RAPAN-UPS 3000 — это надёжный источник бесперебойного питания 220 В, 3000 ВА (1800 Вт). Прибор идеально подходит для офисных целей, так как имеет самые востребованные в этом случае мощностные характеристики. Встроенные АКБ 7 Ач, надежная стабилизация, заряд и защита АКБ, защита нагрузки, стандартная и компьютерная розетки — вот те особенности, за которые потребители ценят RAPAN-UPS 3000.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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