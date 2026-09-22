Медиаконвертер MikroTik FTC11XG
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Медиаконвертер MikroTik FTC11XG
Всепогодный преобразователь оптоволокна в медь со степенью защиты IP55 преобразует оптоволоконные соединения 10 Gigabit SFP+ в 10 Gigabit Ethernet с разъемом RJ45. FTC11XG обеспечивает низкое энергопотребление (9–10 Вт) и два способа питания: стандартное гнездо постоянного тока и вход PoE 802.3 af/at/bt 43–57 В. В комплект поставки входит PoE-инжектор, блок питания и все необходимое для крепления на потолке. FTC11XG работает под управлением полной версии SwOS Lite и имеет собственный чип переключателя, позволяющий выполнять множество задач: Поддержка VLAN; SNMP-отчетность; Базовое формирование трафика; Расширенная фильтрация пакетов с помощью списка контроля доступа, который обеспечивает фильтрацию пакетов, учет и маркировку VLAN на основе условий полей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 690 руб.3923 руб. в СплитТрансивер UBIQUITI UACC-OM-SFP28-LR
-
В наличииЦена 25 510 руб.6378 руб. в СплитSFP Модуль MikroTik XQ+31LC10D QSFP 100gbit, Dual LC UPC, 10km, ...
-
В наличииЦена 41 940 руб.10485 руб. в СплитТрансивер Huawei FC 16G 100M LC 34060779
-
В наличииЦена 74 160 руб.18540 руб. в СплитТрансивер Huawei SFP-25G-SR (02311KNR)
-
В наличииЦена 74 160 руб.18540 руб. в СплитТрансивер Huawei FP-25G-SR-MP (02313BJK)
-
В наличииЦена 88 970 руб.22243 руб. в СплитТрансивер Huawei OMXD30011 (34061254)
-
В наличииЦена 375 740 руб.93935 руб. в СплитТрансивер Huawei QSFP-40G-LR4 (02310MHS)
Отзывы о товаре Медиаконвертер MikroTik FTC11XG