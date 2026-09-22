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Коммутатор HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ (98012536) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ (98012536)

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Коммутатор HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ (98012536) - фото 1
Коммутатор HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ (98012536) - фото 2
Коммутатор HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ (98012536) - фото 3
Коммутатор HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ (98012536) - фото 4
Коммутатор HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ (98012536) - фото 5
Коммутатор HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ (98012536) - фото 6
Коммутатор HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ (98012536) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
16
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ (98012536) - фото 1
  • Коммутатор HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ (98012536) - фото 2
  • Коммутатор HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ (98012536) - фото 3
  • Коммутатор HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ (98012536) - фото 4
  • Коммутатор HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ (98012536) - фото 5
  • Коммутатор HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ (98012536) - фото 6
  • Коммутатор HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ (98012536) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
118 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729782
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
16
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
65000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х55х15
Вес, кг.
9

Описание товара Коммутатор HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ (98012536)

Коммутатор Huawei — это высококачественное сетевое устройство, предназначенное для обеспечения стабильного и эффективного управления сетями. Этот управляемый коммутатор обладает весом 10,01 кг и относится к престижному бренду Huawei, что гарантирует его надежность и долговечность в использовании. Коммутатор оснащен 24 портами RJ45, работающими на базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет адаптироваться к различным сетевым потребностям и обеспечивает высокую скорость передачи данных. Дополнительно, устройство поддерживает 16 портов SFP с пропускной способностью 1 Гбит/с, что существенно расширяет возможности подключения. Несмотря на отсутствие поддержки PoE (Power over Ethernet), данный коммутатор является отличным выбором для сложных сетевых инфраструктур благодаря поддержке уровня коммутатора L3. Это позволяет коммутатору выполнять маршрутизацию и обрабатывать более сложные сетевые запросы. Устройство имеет настольный форм-фактор, что делает его удобным для установки и интеграции в существующую инфраструктуру. Размер таблицы MAC-адресов, рассчитанный на 65000 записей, обеспечивает высокую производительность и справляется с задачами крупного масштаба. Коммутатор Huawei — это идеальное решение для компаний, стремящихся к надежной и гибкой сетевой инфраструктуре благодаря своим универсальным функциям и высокой производительности.



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Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ (98012536)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
16
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
65000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Huawei — это высококачественное сетевое устройство, предназначенное для обеспечения стабильного и эффективного управления сетями. Этот управляемый коммутатор обладает весом 10,01 кг и относится к престижному бренду Huawei, что гарантирует его надежность и долговечность в использовании. Коммутатор оснащен 24 портами RJ45, работающими на базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет адаптироваться к различным сетевым потребностям и обеспечивает высокую скорость передачи данных. Дополнительно, устройство поддерживает 16 портов SFP с пропускной способностью 1 Гбит/с, что существенно расширяет возможности подключения. Несмотря на отсутствие поддержки PoE (Power over Ethernet), данный коммутатор является отличным выбором для сложных сетевых инфраструктур благодаря поддержке уровня коммутатора L3. Это позволяет коммутатору выполнять маршрутизацию и обрабатывать более сложные сетевые запросы. Устройство имеет настольный форм-фактор, что делает его удобным для установки и интеграции в существующую инфраструктуру. Размер таблицы MAC-адресов, рассчитанный на 65000 записей, обеспечивает высокую производительность и справляется с задачами крупного масштаба. Коммутатор Huawei — это идеальное решение для компаний, стремящихся к надежной и гибкой сетевой инфраструктуре благодаря своим универсальным функциям и высокой производительности.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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