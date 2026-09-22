Коммутатор HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ (98012536)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ (98012536)
Коммутатор Huawei — это высококачественное сетевое устройство, предназначенное для обеспечения стабильного и эффективного управления сетями. Этот управляемый коммутатор обладает весом 10,01 кг и относится к престижному бренду Huawei, что гарантирует его надежность и долговечность в использовании. Коммутатор оснащен 24 портами RJ45, работающими на базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет адаптироваться к различным сетевым потребностям и обеспечивает высокую скорость передачи данных. Дополнительно, устройство поддерживает 16 портов SFP с пропускной способностью 1 Гбит/с, что существенно расширяет возможности подключения. Несмотря на отсутствие поддержки PoE (Power over Ethernet), данный коммутатор является отличным выбором для сложных сетевых инфраструктур благодаря поддержке уровня коммутатора L3. Это позволяет коммутатору выполнять маршрутизацию и обрабатывать более сложные сетевые запросы. Устройство имеет настольный форм-фактор, что делает его удобным для установки и интеграции в существующую инфраструктуру. Размер таблицы MAC-адресов, рассчитанный на 65000 записей, обеспечивает высокую производительность и справляется с задачами крупного масштаба. Коммутатор Huawei — это идеальное решение для компаний, стремящихся к надежной и гибкой сетевой инфраструктуре благодаря своим универсальным функциям и высокой производительности.
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