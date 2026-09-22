Коммутатор HUAWEI S310S-24P4J (98012523)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор HUAWEI S310S-24P4J (98012523)
Коммутатор Huawei представляет собой высокопроизводительное сетевое устройство, предназначенное для надежного и эффективного управления сетевыми соединениями. Данный коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что делает его идеальным решением для малых и средних офисных сетей, где важна компактность и простота установки. Это управляемый коммутатор, который предоставляет пользователю возможность контроля и настройки сетевых параметров, обеспечивая гибкое и эффективное управление трафиком. С 24 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, устройство предлагает широкий спектр возможностей для подключения различного сетевого оборудования, обеспечивая высокую скорость и стабильность передачи данных. Коммутатор оснащен поддержкой технологии Power over Ethernet (PoE) стандарта 802.3at, что позволяет передавать электричество и данные по единому кабелю, упрощая установку и управление сетевыми устройствами, такими как IP-камеры или точки доступа. Также устройство оборудовано двумя портами SFP со скоростью 1 Гбит/с, которые позволяют интегрировать коммутатор в существующую сеть и обеспечивают масштабируемость сетевой инфраструктуры. Размер таблицы MAC адресов составляет 16000 записей, что значительно улучшает возможности по управлению и маршрутизации трафика в сети. Huawei всегда уделяет особое внимание качеству и надежности своих устройств, и этот коммутатор весом 4 кг не является исключением, предлагая высокую производительность и современный функционал для удовлетворения разнообразных потребностей в сетевых решениях.
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