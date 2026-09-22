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Коммутатор HUAWEI S310-48T4S (98012203) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор HUAWEI S310-48T4S (98012203)

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Коммутатор HUAWEI S310-48T4S (98012203) - фото 1
Коммутатор HUAWEI S310-48T4S (98012203) - фото 2
Коммутатор HUAWEI S310-48T4S (98012203) - фото 3
Коммутатор HUAWEI S310-48T4S (98012203) - фото 4
Коммутатор HUAWEI S310-48T4S (98012203) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор HUAWEI S310-48T4S (98012203) - фото 1
  • Коммутатор HUAWEI S310-48T4S (98012203) - фото 2
  • Коммутатор HUAWEI S310-48T4S (98012203) - фото 3
  • Коммутатор HUAWEI S310-48T4S (98012203) - фото 4
  • Коммутатор HUAWEI S310-48T4S (98012203) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729775
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 100 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х36х10
Вес, кг.
3.6

Описание товара Коммутатор HUAWEI S310-48T4S (98012203)

Коммутатор Huawei представляет собой управляемое сетевое устройство, которое обеспечивает высокую производительность и надежность для современных корпоративных сетей. Этот коммутатор отличается компактным настольным форм-фактором и весом 3,92 кг, что позволяет легко интегрировать его в различные сетевые инфраструктуры. Коммутатор обладает вторым уровнем коммутации (L2), что обеспечивает эффективное управление и маршрутизацию трафика в локальной сети. Устройство оснащено 48 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с, что делает его идеальным выбором для организаций, требующих высокой плотности портов и значительных объемов передачи данных. Кроме того, коммутатор поддерживает 4 SFP порта для подключения оптоволоконных линий связи со скоростью 10 Гбит/с и 100 Гбит/с, что обеспечивает отличную масштабируемость и гибкость в настройке сети. Поддержка PoE отсутствует, однако это позволяет устройству быть более энергоэффективным. Размер таблицы MAC адресов составляет 16000, что гарантирует стабильную работу в сетях с большим количеством подключенных устройств и высокими требованиями к производительности. Huawei, как ведущий бренд в области сетевых решений, гарантирует качество и поддержку своих устройств на всех этапах эксплуатации.



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Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S310-48T4S (98012203)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 100 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Huawei представляет собой управляемое сетевое устройство, которое обеспечивает высокую производительность и надежность для современных корпоративных сетей. Этот коммутатор отличается компактным настольным форм-фактором и весом 3,92 кг, что позволяет легко интегрировать его в различные сетевые инфраструктуры. Коммутатор обладает вторым уровнем коммутации (L2), что обеспечивает эффективное управление и маршрутизацию трафика в локальной сети. Устройство оснащено 48 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с, что делает его идеальным выбором для организаций, требующих высокой плотности портов и значительных объемов передачи данных. Кроме того, коммутатор поддерживает 4 SFP порта для подключения оптоволоконных линий связи со скоростью 10 Гбит/с и 100 Гбит/с, что обеспечивает отличную масштабируемость и гибкость в настройке сети. Поддержка PoE отсутствует, однако это позволяет устройству быть более энергоэффективным. Размер таблицы MAC адресов составляет 16000, что гарантирует стабильную работу в сетях с большим количеством подключенных устройств и высокими требованиями к производительности. Huawei, как ведущий бренд в области сетевых решений, гарантирует качество и поддержку своих устройств на всех этапах эксплуатации.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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