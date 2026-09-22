Коммутатор HUAWEI S310-24P4S (98012201)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор HUAWEI S310-24P4S (98012201)
Коммутаторы компании Huawei отличаются высоким качеством и надежностью, и представленный коммутатор является ярким тому подтверждением. Это управляемый коммутатор, что позволяет более точно настраивать и контролировать сеть в зависимости от потребностей бизнеса. Оборудование оснащено 24 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение для любых устройств в вашей сети. Для связи с оптоволоконными сетями доступно 4 порта SFP, скоростью 1 Гбит/с каждый, что гарантирует высокую скорость и гибкость подключения. Поддержка второго уровня (L2) коммутаторного стека позволяет эффективно управлять передачей данных и использовать функции, такие как VLAN, мультикастинг и агрегация каналов. Huawei известен надежностью своей продукции, и эта модель не исключение. Коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что удобно для размещения как в офисной, так и в домашней среде. Отдельно стоит отметить отсутствие поддержки PoE, что следует учитывать при планировании подключения устройств, требующих питания по Ethernet. Размер таблицы MAC адресов гарантирует, что устройство сможет эффективно обрабатывать большое количество подключений, что делает этот коммутатор идеальным решением для малых и средних бизнесов, которые нуждаются в надежной и быстрой сети.
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