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Коммутатор HUAWEI S310-24P4S (98012201) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор HUAWEI S310-24P4S (98012201)

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Коммутатор HUAWEI S310-24P4S (98012201) - фото 1
Коммутатор HUAWEI S310-24P4S (98012201) - фото 2
Коммутатор HUAWEI S310-24P4S (98012201) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор HUAWEI S310-24P4S (98012201) - фото 1
  • Коммутатор HUAWEI S310-24P4S (98012201) - фото 2
  • Коммутатор HUAWEI S310-24P4S (98012201) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729771
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х9
Вес, кг.
3.8

Описание товара Коммутатор HUAWEI S310-24P4S (98012201)

Коммутаторы компании Huawei отличаются высоким качеством и надежностью, и представленный коммутатор является ярким тому подтверждением. Это управляемый коммутатор, что позволяет более точно настраивать и контролировать сеть в зависимости от потребностей бизнеса. Оборудование оснащено 24 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение для любых устройств в вашей сети. Для связи с оптоволоконными сетями доступно 4 порта SFP, скоростью 1 Гбит/с каждый, что гарантирует высокую скорость и гибкость подключения. Поддержка второго уровня (L2) коммутаторного стека позволяет эффективно управлять передачей данных и использовать функции, такие как VLAN, мультикастинг и агрегация каналов. Huawei известен надежностью своей продукции, и эта модель не исключение. Коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что удобно для размещения как в офисной, так и в домашней среде. Отдельно стоит отметить отсутствие поддержки PoE, что следует учитывать при планировании подключения устройств, требующих питания по Ethernet. Размер таблицы MAC адресов гарантирует, что устройство сможет эффективно обрабатывать большое количество подключений, что делает этот коммутатор идеальным решением для малых и средних бизнесов, которые нуждаются в надежной и быстрой сети.



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Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S310-24P4S (98012201)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы компании Huawei отличаются высоким качеством и надежностью, и представленный коммутатор является ярким тому подтверждением. Это управляемый коммутатор, что позволяет более точно настраивать и контролировать сеть в зависимости от потребностей бизнеса. Оборудование оснащено 24 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение для любых устройств в вашей сети. Для связи с оптоволоконными сетями доступно 4 порта SFP, скоростью 1 Гбит/с каждый, что гарантирует высокую скорость и гибкость подключения. Поддержка второго уровня (L2) коммутаторного стека позволяет эффективно управлять передачей данных и использовать функции, такие как VLAN, мультикастинг и агрегация каналов. Huawei известен надежностью своей продукции, и эта модель не исключение. Коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что удобно для размещения как в офисной, так и в домашней среде. Отдельно стоит отметить отсутствие поддержки PoE, что следует учитывать при планировании подключения устройств, требующих питания по Ethernet. Размер таблицы MAC адресов гарантирует, что устройство сможет эффективно обрабатывать большое количество подключений, что делает этот коммутатор идеальным решением для малых и средних бизнесов, которые нуждаются в надежной и быстрой сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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