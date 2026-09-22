Коммутатор HUAWEI S110-16LP2SR (98012197)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор HUAWEI S110-16LP2SR (98012197)
Коммутаторы Huawei представляют собой надежное и эффективное решение для построения сетевой инфраструктуры в небольших и средних офисах. Данный настольный коммутатор отличается компактностью и простотой в использовании, что делает его идеальным выбором для предприятий, которым требуется качественное сетевое оборудование без сложной настройки. Основные характеристики устройства включают вес 4,86 кг и наличие 16 портов RJ45, поддерживающих базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек. Это обеспечивает высокую пропускную способность и стабильное соединение для всех подключенных устройств. Кроме того, в коммутаторе имеются 2 порта SFP с пропускной способностью 1 Гбит/с, которые позволяют расширять сеть путем подключения к другим свичам или маршрутизаторам. Данный коммутатор функционирует на уровне L2, обеспечивая эффективную обработку данных на канальном уровне, что делает его подходящим для задач интерсегментного обмена. Размер таблицы MAC адресов составляет 8000 записей, что дает возможность подключать большое количество устройств без потери производительности. Хотя коммутатор Huawei относится к категории неуправляемых, он предоставляет все необходимые функции для базовой коммутации на уровне малого и среднего бизнеса. Модели с поддержкой PoE требуют отдельной конфигурации. Бренд Huawei зарекомендовал себя как производитель высококачественного сетевого оборудования, и этот коммутатор — не исключение, обеспечивая оптимальное соотношение цены и качества.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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