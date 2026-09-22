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Мышь Logitech M171 белый (910-006867) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M171 белый (910-006867)

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Мышь Logitech M171 белый (910-006867) - фото 1
Мышь Logitech M171 белый (910-006867) - фото 2
Мышь Logitech M171 белый (910-006867) - фото 3
Мышь Logitech M171 белый (910-006867) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech M171 белый (910-006867) - фото 1
  • Мышь Logitech M171 белый (910-006867) - фото 2
  • Мышь Logitech M171 белый (910-006867) - фото 3
  • Мышь Logitech M171 белый (910-006867) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729642
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х4
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Logitech M171 белый (910-006867)

Мышь Logitech — это универсальное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и функциональность. Выполненная в элегантном белом цвете, эта мышь идеально подойдет как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей. Благодаря радиус действия беспроводной связи до 10 метров, она предоставляет свободу движений и удобство в работе. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что позволяет плавно и быстро реагировать на движения, делая ее идеальным выбором как для повседневной работы, так и для развлечений. Универсальный тип подключения — проводное и беспроводное через радиоканал — предлагает гибкость и возможность адаптации к различным ситуациям. С легким весом всего в 69 граммов и удобным питанием от одной батарейки типа AA, мышь Logitech является надежным и долговечным выбором. Это устройство создано для тех, кто ценит надежность, качество и эргономичность в одном продукте. Если вы ищете удобную и функциональную мышь для повседневного использования, Logitech станет идеальным вариантом.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M171 белый (910-006867)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это универсальное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и функциональность. Выполненная в элегантном белом цвете, эта мышь идеально подойдет как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей. Благодаря радиус действия беспроводной связи до 10 метров, она предоставляет свободу движений и удобство в работе. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что позволяет плавно и быстро реагировать на движения, делая ее идеальным выбором как для повседневной работы, так и для развлечений. Универсальный тип подключения — проводное и беспроводное через радиоканал — предлагает гибкость и возможность адаптации к различным ситуациям. С легким весом всего в 69 граммов и удобным питанием от одной батарейки типа AA, мышь Logitech является надежным и долговечным выбором. Это устройство создано для тех, кто ценит надежность, качество и эргономичность в одном продукте. Если вы ищете удобную и функциональную мышь для повседневного использования, Logitech станет идеальным вариантом.
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