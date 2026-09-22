Мышь Logitech M171 белый (910-006867)
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M171 белый (910-006867)
Мышь Logitech — это универсальное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и функциональность. Выполненная в элегантном белом цвете, эта мышь идеально подойдет как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей. Благодаря радиус действия беспроводной связи до 10 метров, она предоставляет свободу движений и удобство в работе. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что позволяет плавно и быстро реагировать на движения, делая ее идеальным выбором как для повседневной работы, так и для развлечений. Универсальный тип подключения — проводное и беспроводное через радиоканал — предлагает гибкость и возможность адаптации к различным ситуациям. С легким весом всего в 69 граммов и удобным питанием от одной батарейки типа AA, мышь Logitech является надежным и долговечным выбором. Это устройство создано для тех, кто ценит надежность, качество и эргономичность в одном продукте. Если вы ищете удобную и функциональную мышь для повседневного использования, Logitech станет идеальным вариантом.
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Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
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Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
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