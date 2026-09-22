Вагиф Мустафазаде - Lyrical Mood (4630356100855) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Вагиф Мустафазаде
Альбом (сингл)
Lyrical Mood
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
В наличии
Код товара: 729561
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4630356100855]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Вагиф Мустафазаде
Альбом (сингл)
Lyrical Mood
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lyrical Mood = Lirik ?hval-Ruhiyy? = Лирическое Настроение, Fallen Leaves = Pay?z Yarpaqlar? = Опавшие Листья, Lost For Words = S?zl? Dey? Bilm?dikl?rin = Словами Не Скажешь, The Month Of March = Mart = Март Месяц, Bemsha Swing = Bemsha Swing = Бемша Свинг, All Alone = Tam T?nha = Совсем Один, Night Prelude = Gec? Prel?diyas? = Ночной Прелюд, Melody = Melodiya = Мелодия, At Midnight = Gec? Yar?s? = В Полночь, Morning = S?h?r = Утро
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Вагиф Мустафазаде - Lyrical Mood (4630356100855) виниловая пластинка
Вагиф Мустафа-заде — основоположник азербайджанского джазового мугама, возникшего в конце 1960-х и 1970-х годов в Баку в результате смешения стилей. Он начал искать новые способы структурировать свои импровизации, исследуя модальную музыку. Им были применены более новаторские подходы, и его влияние распространилось на более поздние разработки этого стиля.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4630356100855]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Вагиф Мустафазаде
Альбом (сингл)
Lyrical Mood
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lyrical Mood = Lirik ?hval-Ruhiyy? = Лирическое Настроение, Fallen Leaves = Pay?z Yarpaqlar? = Опавшие Листья, Lost For Words = S?zl? Dey? Bilm?dikl?rin = Словами Не Скажешь, The Month Of March = Mart = Март Месяц, Bemsha Swing = Bemsha Swing = Бемша Свинг, All Alone = Tam T?nha = Совсем Один, Night Prelude = Gec? Prel?diyas? = Ночной Прелюд, Melody = Melodiya = Мелодия, At Midnight = Gec? Yar?s? = В Полночь, Morning = S?h?r = Утро
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Вагиф Мустафа-заде — основоположник азербайджанского джазового мугама, возникшего в конце 1960-х и 1970-х годов в Баку в результате смешения стилей. Он начал искать новые способы структурировать свои импровизации, исследуя модальную музыку. Им были применены более новаторские подходы, и его влияние распространилось на более поздние разработки этого стиля.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Вагиф Мустафазаде - Lyrical Mood (4630356100855) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4400 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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