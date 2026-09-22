Мышь Rapoo M650 розовый (13525)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Rapoo M650 розовый (13525)
Мышь Rapoo - стильное и функциональное устройство, созданное для комфортной работы с ПК. Эта беспроводная мышь весом всего 60 г прекрасно подойдет как для правшей, так и для левшей, благодаря универсальному хвату. Работая через Bluetooth, мышь обеспечивает свободу движений с радиусом действия до 10 метров. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением в 1300 dpi, что обеспечивает точное и плавное управление курсором для различных задач. Питание устройства осуществляется от одного элемента типа АА, что обеспечивает долгую и бесперебойную работу. Элегантный розовый цвет корпуса придаст вашему рабочему месту изысканности и стиля. Мышь Rapoo - это идеальное сочетание функциональности, удобства и модного дизайна.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, для дизайнеров, игровые Logitech, Asus rog
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
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