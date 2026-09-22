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Умное реле Yandex YNDX-00537 1канал. белый купить с доставкой в Москве
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Умное реле Yandex YNDX-00537 1канал. белый

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Умное реле Yandex YNDX-00537 1канал. белый - фото 1
Умное реле Yandex YNDX-00537 1канал. белый - фото 2
Умное реле Yandex YNDX-00537 1канал. белый - фото 3
Умное реле Yandex YNDX-00537 1канал. белый - фото 4
Умное реле Yandex YNDX-00537 1канал. белый - фото 5
Умное реле Yandex YNDX-00537 1канал. белый - фото 6
Умное реле Yandex YNDX-00537 1канал. белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Реле
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
  • Умное реле Yandex YNDX-00537 1канал. белый - фото 1
  • Умное реле Yandex YNDX-00537 1канал. белый - фото 2
  • Умное реле Yandex YNDX-00537 1канал. белый - фото 3
  • Умное реле Yandex YNDX-00537 1канал. белый - фото 4
  • Умное реле Yandex YNDX-00537 1канал. белый - фото 5
  • Умное реле Yandex YNDX-00537 1канал. белый - фото 6
  • Умное реле Yandex YNDX-00537 1канал. белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728940
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип устройства
Реле
Цвет
белый
Комлектация
реле, документация, упаковка
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Страна производитель
Китай
Вес, г.
65

Описание товара Умное реле Yandex YNDX-00537 1канал. белый

Сделайте освещение умным без замены обычного выключателя — достаточно установить одноканальное умное реле Яндекс YNDX-00537. Оно позволяет управлять светом через приложение, голосом с помощью Алисы или автоматическими сценариями. Возможность установки зависит от размера подрозетника и проводов. Для размещения реле за выключателем подходят подрозетники от 68?60 мм. Устройство поддерживает управление люстрами с обычными лампами и другими подключёнными приборами любым удобным способом: голосовые команды через Алису, удалённый контроль в приложении, настройка расписания или создание автоматических сценариев. Например, свет включится по датчику движения или вентиляция активируется по изменению температуры. Реле работает на Zigbee, что обеспечивает стабильную связь с умным домом даже без подключения к интернету. Для настройки требуется приложение Дом с Алисой и хаб Zigbee (например, Яндекс Станция).



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Умное реле Yandex YNDX-00537 1канал. белый




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип устройства
Реле
Цвет
белый
Комлектация
реле, документация, упаковка
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Страна производитель
Китай
Описание
Сделайте освещение умным без замены обычного выключателя — достаточно установить одноканальное умное реле Яндекс YNDX-00537. Оно позволяет управлять светом через приложение, голосом с помощью Алисы или автоматическими сценариями. Возможность установки зависит от размера подрозетника и проводов. Для размещения реле за выключателем подходят подрозетники от 68?60 мм. Устройство поддерживает управление люстрами с обычными лампами и другими подключёнными приборами любым удобным способом: голосовые команды через Алису, удалённый контроль в приложении, настройка расписания или создание автоматических сценариев. Например, свет включится по датчику движения или вентиляция активируется по изменению температуры. Реле работает на Zigbee, что обеспечивает стабильную связь с умным домом даже без подключения к интернету. Для настройки требуется приложение Дом с Алисой и хаб Zigbee (например, Яндекс Станция).


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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