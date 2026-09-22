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Видеодомофон Falcon Eye Mensa HD белый купить с доставкой в Москве
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Видеодомофон Falcon Eye Mensa HD белый

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Видеодомофон Falcon Eye Mensa HD белый - фото 1
Видеодомофон Falcon Eye Mensa HD белый - фото 2
Видеодомофон Falcon Eye Mensa HD белый - фото 3
Видеодомофон Falcon Eye Mensa HD белый - фото 4
Видеодомофон Falcon Eye Mensa HD белый - фото 5
Видеодомофон Falcon Eye Mensa HD белый - фото 6
Видеодомофон Falcon Eye Mensa HD белый - фото 7
Видеодомофон Falcon Eye Mensa HD белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
  • Видеодомофон Falcon Eye Mensa HD белый - фото 1
  • Видеодомофон Falcon Eye Mensa HD белый - фото 2
  • Видеодомофон Falcon Eye Mensa HD белый - фото 3
  • Видеодомофон Falcon Eye Mensa HD белый - фото 4
  • Видеодомофон Falcon Eye Mensa HD белый - фото 5
  • Видеодомофон Falcon Eye Mensa HD белый - фото 6
  • Видеодомофон Falcon Eye Mensa HD белый - фото 7
  • Видеодомофон Falcon Eye Mensa HD белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728787
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
210х116х25 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
700

Описание товара Видеодомофон Falcon Eye Mensa HD белый

Монитор Falcon Eye Mensa HD поддерживает форматы: AHD/CVI/TVI с разрешением 1080p/720p или CVBS (PAL/NTSC. Обладает современным дизайном, большим экраном диагональю 7”, управляется удобными сенсорными кнопками. Белый корпус отлично подойдет для большинства жилых и офисных помещений и впишется в интерьер. К монитору могут быть подключены до двух камер и до двух вызывных панелей (поддержка всех популярных на российском рынке брендов). Можно создать систему из 4 мониторов с широкими возможностями адресного интеркома (например, общий и адресный вызовы). Также в домофоне есть 12 предустановленных мелодий вызова.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеодомофон Falcon Eye Mensa HD белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
210х116х25 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Falcon Eye Mensa HD поддерживает форматы: AHD/CVI/TVI с разрешением 1080p/720p или CVBS (PAL/NTSC. Обладает современным дизайном, большим экраном диагональю 7”, управляется удобными сенсорными кнопками. Белый корпус отлично подойдет для большинства жилых и офисных помещений и впишется в интерьер. К монитору могут быть подключены до двух камер и до двух вызывных панелей (поддержка всех популярных на российском рынке брендов). Можно создать систему из 4 мониторов с широкими возможностями адресного интеркома (например, общий и адресный вызовы). Также в домофоне есть 12 предустановленных мелодий вызова.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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