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Видеодомофон Fanvil i60 черный купить с доставкой в Москве
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Видеодомофон Fanvil i60 черный

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Видеодомофон Fanvil i60 черный - фото 1
Видеодомофон Fanvil i60 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
  • Видеодомофон Fanvil i60 черный - фото 1
  • Видеодомофон Fanvil i60 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728802
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Характеристики

Бренд
FANVIL
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
PoE
Да
Габариты (ШxВxГ)
50x130x30 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
372

Описание товара Видеодомофон Fanvil i60 черный

Fanvil i60 — компактный видеодомофон с кнопкой быстрого набора и степенью защиты IP65 для использования внутри и вне помещений. Он поддерживает различные методы открытия дверей, такие как мобильное приложение, BLE, карты IC и код DTMF для упрощенного управления доступом, а также оснащен 2-мегапиксельной камерой для аудио- и видеосвязи. Совместимый с SIP и ONVIF, он интегрируется с системами безопасности и идеально подходит для вилл, квартир и компаний.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеодомофон Fanvil i60 черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
FANVIL
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
PoE
Да
Габариты (ШxВxГ)
50x130x30 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Fanvil i60 — компактный видеодомофон с кнопкой быстрого набора и степенью защиты IP65 для использования внутри и вне помещений. Он поддерживает различные методы открытия дверей, такие как мобильное приложение, BLE, карты IC и код DTMF для упрощенного управления доступом, а также оснащен 2-мегапиксельной камерой для аудио- и видеосвязи. Совместимый с SIP и ONVIF, он интегрируется с системами безопасности и идеально подходит для вилл, квартир и компаний.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеодомофон Fanvil i60 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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