Видеодомофон Falcon Eye Kit-Cosmo белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеодомофон
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728783
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеодомофон
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Питание
от сети 220 В
Габариты (ШxВxГ)
39x6.1x22 см
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1
Описание товара Видеодомофон Falcon Eye Kit-Cosmo белый
Комплект домофона Falcon Eye KIT- Cosmo необходим для безопасной связи между квартирой и подъездом/улицей без открывания дверей. Изделие обеспечивает четкий сигнал и качественное изображение. Простое управление обеспечивает эффективную работу. Длительность сигнала вызова составляет 120 секунд. Этого достаточно для квартир с пожилыми людьми. Механические кнопки понятны и имеют строгое распределение функций. Небольшие размеры и простота монтажа не потребуют много времени для подключения системы. Дополнительно в комплекте поставляется вызывная панель с кнопкой и камерой.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеодомофон
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Питание
от сети 220 В
Габариты (ШxВxГ)
39x6.1x22 см
Страна производитель
Китай
Комплект домофона Falcon Eye KIT- Cosmo необходим для безопасной связи между квартирой и подъездом/улицей без открывания дверей. Изделие обеспечивает четкий сигнал и качественное изображение. Простое управление обеспечивает эффективную работу. Длительность сигнала вызова составляет 120 секунд. Этого достаточно для квартир с пожилыми людьми. Механические кнопки понятны и имеют строгое распределение функций. Небольшие размеры и простота монтажа не потребуют много времени для подключения системы. Дополнительно в комплекте поставляется вызывная панель с кнопкой и камерой.
Видеодомофон Falcon Eye Kit-Cosmo белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеодомофон Falcon Eye Kit-Cosmo белый