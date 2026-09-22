Видеоглазок Ezviz DP2C серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
1280x720
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728774
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Характеристики
Бренд
Ezviz
IP домофон
Да
Цвет
серебристый
Монтаж
накладной
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
1280x720
Общение с посетителем
громкая связь
Запись фото
Да
PoE
Нет
Поддержка карт памяти
microSD
Релейные выходы
Нет
RS-485
Нет
Микрофонный вход
Нет
Ethernet (LAN)
Нет
Габариты (ШxВxГ)
115x85x23 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600
Описание товара Видеоглазок Ezviz DP2C серебристый
Видеоглазок Ezviz DP2C серебристый
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Ezviz
IP домофон
Да
Цвет
серебристый
Монтаж
накладной
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
1280x720
Общение с посетителем
громкая связь
Запись фото
Да
PoE
Нет
Поддержка карт памяти
microSD
Релейные выходы
Нет
Развернуть
RS-485
Нет
Микрофонный вход
Нет
Ethernet (LAN)
Нет
Габариты (ШxВxГ)
115x85x23 мм
Страна производитель
Китай
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