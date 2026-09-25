Eric Gales - Bookends (8712725751380) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eric Gales
Альбом (сингл)
BOOKENDS
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 728232
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725751380]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eric Gales
Альбом (сингл)
BOOKENDS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Intro, Something's Gotta Give (feat. B. Slade), Whatcha Gon' Do, It Just Beez That Way, How Do I Get You, Southpaw Serenade (feat. Doyle Bramhall II), Reaching For A Change, Somebody Lied, With A Little HeMy Friends (feat. Beth Hart), Resolution
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eric Gales - Bookends (8712725751380) виниловая пластинка
«The Bookends» — альбом известного американского блюз-рок-гитариста Эрика Гейлса, выпущенный в 2019 году. Издание на темно-зеленом виниле. Альбом Эрика Гейлса "The Bookends", над которым работали девять месяцев, записанный с Mono Neon (бас) и Аароном Хаггерти (ударные), выдержан в том же духе, что и его очень успешный "Middle of the Road" (2017). Предварительной работой над альбомом занимался в Калифорнии Дэвид Бьянко (Том Петти, Боб Дилан, Оззи Осборн и др.), который, к сожалению, неожиданно скончался после тяжелого инсульта. Мэтт Уоллес (Faith No More, Maroon и др.) прекрасно завершил свою работу в качестве продюсера "The Bookends". В записи альбома приняли участие B. Slade, Бет Харт и Дойл Брэмхолл II.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725751380]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eric Gales
Альбом (сингл)
BOOKENDS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Intro, Something's Gotta Give (feat. B. Slade), Whatcha Gon' Do, It Just Beez That Way, How Do I Get You, Southpaw Serenade (feat. Doyle Bramhall II), Reaching For A Change, Somebody Lied, With A Little HeMy Friends (feat. Beth Hart), Resolution
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
«The Bookends» — альбом известного американского блюз-рок-гитариста Эрика Гейлса, выпущенный в 2019 году. Издание на темно-зеленом виниле. Альбом Эрика Гейлса "The Bookends", над которым работали девять месяцев, записанный с Mono Neon (бас) и Аароном Хаггерти (ударные), выдержан в том же духе, что и его очень успешный "Middle of the Road" (2017). Предварительной работой над альбомом занимался в Калифорнии Дэвид Бьянко (Том Петти, Боб Дилан, Оззи Осборн и др.), который, к сожалению, неожиданно скончался после тяжелого инсульта. Мэтт Уоллес (Faith No More, Maroon и др.) прекрасно завершил свою работу в качестве продюсера "The Bookends". В записи альбома приняли участие B. Slade, Бет Харт и Дойл Брэмхолл II.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Eric Gales - Bookends (8712725751380) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3970 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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