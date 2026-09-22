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Deep Purple - Greatest Hits (Gold) (8719262042780) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Deep Purple - Greatest Hits (Gold) (8719262042780) виниловая пластинка

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Deep Purple - Greatest Hits (Gold) (8719262042780) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple - Greatest Hits (Gold) (8719262042780) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - Greatest Hits (Gold) (8719262042780) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple - Greatest Hits (Gold) (8719262042780) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728222
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042780]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Highway Star (Live at Schleyer-Halle), The Cut Runs Deep, Vavoom: Ted The Mechanic, Ramshackle Man, A Castle Full Of Rascals, Perfect Strangers (Live at Schleyer-Halle), Truth Hurts, Solitaire, Loosen My Strings, Anyone's Daughter (Live at the NEC), A Touch Away, Black Night (Live at Schleyer-Halle), Nasty Piece Of Work, Slow Down Sister, Child In Time (Live at Schleyer-Halle), Anya (Live at Schleyer-Halle), Love Conquers All, Sometimes I Feel Like Screaming, Wicked Ways, The Purpendicular Waltz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - Greatest Hits (Gold) (8719262042780) виниловая пластинка

«Greatest Hits» Deep Purple, выпущенный первоначально в 2009 году, представляет собой полноценную подборку самых культовых песен легендарной группы. «Greatest Hits» переиздается ограниченным тиражом в 1500 индивидуально пронумерованных экземпляров на золотом 180 г виниле. Альбом охватывает всю новаторскую карьеру группы и включает в себя классические концертные версии таких хитов, как «Smoke on the Water», «Highway Star», «Child in Time» и «Black Night», что идеально подходит для знакомства с влиятельным звучанием Deep Purple. Виртуозные гитарные соло, парящий вокал и динамичные клавишные риффы группы, считающейся пионером хард-рока и хэви-метала, – всё это представлено в этом сборнике. «Greatest Hits» отражает суть расцвета Deep Purple и воспевает их непреходящую привлекательность. Он подчёркивает умение группы сочетать мощную рок-энергетику со сложной музыкальностью, делая их краеугольным камнем жанра. Как для давних поклонников, так и для новичков, этот сборник станет незаменимым дополнением к любой коллекции рок-музыки и упрочит наследие Deep Purple как одной из самых влиятельных групп в истории рока.

Отзывы о товаре Deep Purple - Greatest Hits (Gold) (8719262042780) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042780]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Highway Star (Live at Schleyer-Halle), The Cut Runs Deep, Vavoom: Ted The Mechanic, Ramshackle Man, A Castle Full Of Rascals, Perfect Strangers (Live at Schleyer-Halle), Truth Hurts, Solitaire, Loosen My Strings, Anyone's Daughter (Live at the NEC), A Touch Away, Black Night (Live at Schleyer-Halle), Nasty Piece Of Work, Slow Down Sister, Child In Time (Live at Schleyer-Halle), Anya (Live at Schleyer-Halle), Love Conquers All, Sometimes I Feel Like Screaming, Wicked Ways, The Purpendicular Waltz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Greatest Hits» Deep Purple, выпущенный первоначально в 2009 году, представляет собой полноценную подборку самых культовых песен легендарной группы. «Greatest Hits» переиздается ограниченным тиражом в 1500 индивидуально пронумерованных экземпляров на золотом 180 г виниле. Альбом охватывает всю новаторскую карьеру группы и включает в себя классические концертные версии таких хитов, как «Smoke on the Water», «Highway Star», «Child in Time» и «Black Night», что идеально подходит для знакомства с влиятельным звучанием Deep Purple. Виртуозные гитарные соло, парящий вокал и динамичные клавишные риффы группы, считающейся пионером хард-рока и хэви-метала, – всё это представлено в этом сборнике. «Greatest Hits» отражает суть расцвета Deep Purple и воспевает их непреходящую привлекательность. Он подчёркивает умение группы сочетать мощную рок-энергетику со сложной музыкальностью, делая их краеугольным камнем жанра. Как для давних поклонников, так и для новичков, этот сборник станет незаменимым дополнением к любой коллекции рок-музыки и упрочит наследие Deep Purple как одной из самых влиятельных групп в истории рока.
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