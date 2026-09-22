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Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка

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Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка - фото 1
Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка - фото 2
Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка - фото 3
Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка - фото 4
Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка - фото 5
Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка - фото 6
Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
24 Greatest Hits
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка - фото 1
  • Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка - фото 2
  • Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка - фото 3
  • Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка - фото 4
  • Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка - фото 5
  • Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка - фото 6
  • Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728205
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8712177062270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
24 Greatest Hits
Жанр
Soul
Трек-лист
Georgia On My Mind, Hit The Road Jack, I've Got A Woman, You Don't Know Me, What'd I Say, I Can't Stop Loving You, (Night Time Is) The Right Time, Come Rain Or Come Shine, Take These Chains From My Heart, Let The Good Times Roll, Lonely Avenue, Baby, Its Cold Outside, Unchain My Heart, Born To Lose, One Mint Julep, Hide 'Nor Hair, Ruby, You Are My Sunshine, Your Cheating Heart, Sticks And Stones, Them That Got, I've Got News For You, But On The Other Hand Baby, I'm Movin On'
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Georgia On My Mind, Hit The Road Jack, I've Got A Woman, You Don't Know Me, What'd I Say, I Can't Stop Loving You, (Night Time Is) The Right Time, Come Rain Or Come Shine, Take These Chains From My Heart, Let The Good Times Roll, Lonely Avenue, Baby, Its Cold Outside, Unchain My Heart, Born To Lose, One Mint Julep, Hide 'Nor Hair, Ruby, You Are My Sunshine, Your Cheating Heart, Sticks And Stones, Them That Got, I've Got News For You, But On The Other Hand Baby, I'm Movin On'



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8712177062270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
24 Greatest Hits
Жанр
Soul
Трек-лист
Georgia On My Mind, Hit The Road Jack, I've Got A Woman, You Don't Know Me, What'd I Say, I Can't Stop Loving You, (Night Time Is) The Right Time, Come Rain Or Come Shine, Take These Chains From My Heart, Let The Good Times Roll, Lonely Avenue, Baby, Its Cold Outside, Unchain My Heart, Born To Lose, One Mint Julep, Hide 'Nor Hair, Ruby, You Are My Sunshine, Your Cheating Heart, Sticks And Stones, Them That Got, I've Got News For You, But On The Other Hand Baby, I'm Movin On'
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Georgia On My Mind, Hit The Road Jack, I've Got A Woman, You Don't Know Me, What'd I Say, I Can't Stop Loving You, (Night Time Is) The Right Time, Come Rain Or Come Shine, Take These Chains From My Heart, Let The Good Times Roll, Lonely Avenue, Baby, Its Cold Outside, Unchain My Heart, Born To Lose, One Mint Julep, Hide 'Nor Hair, Ruby, You Are My Sunshine, Your Cheating Heart, Sticks And Stones, Them That Got, I've Got News For You, But On The Other Hand Baby, I'm Movin On'


Теги товара: Соул
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