Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
24 Greatest Hits
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728205
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8712177062270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
24 Greatest Hits
Жанр
Soul
Трек-лист
Georgia On My Mind, Hit The Road Jack, I've Got A Woman, You Don't Know Me, What'd I Say, I Can't Stop Loving You, (Night Time Is) The Right Time, Come Rain Or Come Shine, Take These Chains From My Heart, Let The Good Times Roll, Lonely Avenue, Baby, Its Cold Outside, Unchain My Heart, Born To Lose, One Mint Julep, Hide 'Nor Hair, Ruby, You Are My Sunshine, Your Cheating Heart, Sticks And Stones, Them That Got, I've Got News For You, But On The Other Hand Baby, I'm Movin On'
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Georgia On My Mind, Hit The Road Jack, I've Got A Woman, You Don't Know Me, What'd I Say, I Can't Stop Loving You, (Night Time Is) The Right Time, Come Rain Or Come Shine, Take These Chains From My Heart, Let The Good Times Roll, Lonely Avenue, Baby, Its Cold Outside, Unchain My Heart, Born To Lose, One Mint Julep, Hide 'Nor Hair, Ruby, You Are My Sunshine, Your Cheating Heart, Sticks And Stones, Them That Got, I've Got News For You, But On The Other Hand Baby, I'm Movin On'
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитCat Stevens - Songs From Harold & Maude (Yellow Vinyl) (60243559...
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитKate Bush - Lionheart (0190295593896) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитElla & Louis - Ella & Louis Again (5060397601223) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитLonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитMorse & Portnoy & George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368...
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитPretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Col...
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитEmbrace, If You've Never Been (0602508307478) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитIhsahn, Pharos (0602507101176) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитThe Band, Northern Lights Southern Cross (0602547206602) винилов...
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в Сплит0194397933512, Deacon Blue, Raintown виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в Сплит7 Jaws, Je Vois Les Couleurs (0190295022754) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитDeacon Blue, Fellow Hoodlums (30Th Anniversary) (0194398698717) ...
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8712177062270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
24 Greatest Hits
Жанр
Soul
Трек-лист
Georgia On My Mind, Hit The Road Jack, I've Got A Woman, You Don't Know Me, What'd I Say, I Can't Stop Loving You, (Night Time Is) The Right Time, Come Rain Or Come Shine, Take These Chains From My Heart, Let The Good Times Roll, Lonely Avenue, Baby, Its Cold Outside, Unchain My Heart, Born To Lose, One Mint Julep, Hide 'Nor Hair, Ruby, You Are My Sunshine, Your Cheating Heart, Sticks And Stones, Them That Got, I've Got News For You, But On The Other Hand Baby, I'm Movin On'
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Georgia On My Mind, Hit The Road Jack, I've Got A Woman, You Don't Know Me, What'd I Say, I Can't Stop Loving You, (Night Time Is) The Right Time, Come Rain Or Come Shine, Take These Chains From My Heart, Let The Good Times Roll, Lonely Avenue, Baby, Its Cold Outside, Unchain My Heart, Born To Lose, One Mint Julep, Hide 'Nor Hair, Ruby, You Are My Sunshine, Your Cheating Heart, Sticks And Stones, Them That Got, I've Got News For You, But On The Other Hand Baby, I'm Movin On'
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ray Charles - 24 Greatest Hits (8712177062270) виниловая пластинка