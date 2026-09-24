Игорь Николаев - Выпьем За Любовь (Crystal Red Vinyl) (4680068806309) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Игорь Николаев
Альбом (сингл)
Выпьем За Любовь
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб.
В наличии
Код товара: 718405
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Игорь Николаев
Альбом (сингл)
Выпьем За Любовь
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Холодные Глаза, Долгие Проводы - Лишние Слезы, Пятнадцать Лет, Приглашаю Тебя, Какая Грустная Песня, Консуэло, Выпьем За Любовь!, Благословляю Этот Вечер, Прощай, Наташка, Храни Вас Бог!, Always For You
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Игорь Николаев - Выпьем За Любовь (Crystal Red Vinyl) (4680068806309) виниловая пластинка
"Выпьем За Любовь" - студийный альбом советского и российского композитора и певца Игоря Николаева, вышедший в 1995 году. Альбом получил широкое признание среди слушателей и критиков. Песни с этого альбома часто звучали на радиостанциях и телевидении. Многие композиции стали настоящими хитами и до сих пор остаются популярными среди поклонников творчества Игоря Николаева. Игорь Николаев - известный российский композитор, певец и поэт-песенник, родившийся 17 января 1960 года. За свою долгую карьеру он создал множество хитов, которые стали популярными не только в России, но и за её пределами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Игорь Николаев
Альбом (сингл)
Выпьем За Любовь
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Холодные Глаза, Долгие Проводы - Лишние Слезы, Пятнадцать Лет, Приглашаю Тебя, Какая Грустная Песня, Консуэло, Выпьем За Любовь!, Благословляю Этот Вечер, Прощай, Наташка, Храни Вас Бог!, Always For You
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
"Выпьем За Любовь" - студийный альбом советского и российского композитора и певца Игоря Николаева, вышедший в 1995 году. Альбом получил широкое признание среди слушателей и критиков. Песни с этого альбома часто звучали на радиостанциях и телевидении. Многие композиции стали настоящими хитами и до сих пор остаются популярными среди поклонников творчества Игоря Николаева. Игорь Николаев - известный российский композитор, певец и поэт-песенник, родившийся 17 января 1960 года. За свою долгую карьеру он создал множество хитов, которые стали популярными не только в России, но и за её пределами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Игорь Николаев - Выпьем За Любовь (Crystal Red Vinyl) (4680068806309) виниловая пластинка - стоимость товара 2930 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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