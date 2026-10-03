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Morse & Portnoy & George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Morse & Portnoy & George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка

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Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 1
Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 2
Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 3
Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 4
Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 5
Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 6
Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 7
Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 8
Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 9
Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 10
Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Morse, Portnoy, George
Альбом (сингл)
COV3R TO COV3R
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 1
  • Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 2
  • Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 3
  • Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 4
  • Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 5
  • Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 6
  • Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 7
  • Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 8
  • Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 9
  • Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 10
  • Morse &amp; Portnoy &amp; George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387888
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Morse & Portnoy & George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397368611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Morse, Portnoy, George
Альбом (сингл)
COV3R TO COV3R
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Slapad, Vinsta guldklocka, Basement Traps, Close to Home, Konkret music, Closing Borders, To Never Return, Instrument VI, The Pugilist, A Fucking Good Man, Forbifart Stockholm, A Question of Currency
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Morse & Portnoy & George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка

Track List

A1No Opportunity Necessary, No Experience Needed
A2Hymn 43
A3Life On Mars
B1Baker Street
B2It Don't Come Easy
B3Baby Blue
C1One More Red Nightmare
C2Black Coffee In Bed
C3Tempted
D1Runnin' Down A Dream
D2Let Love Rule
CD-1No Opportunity Necessary, No Experience Needed
CD-2Hymn 43
CD-3Life On Mars
CD-4Baker Street
CD-5It Don't Come Easy
CD-6Baby Blue
CD-7One More Red Nightmare
CD-8Black Coffee In Bed
CD-9Tempted
CD-10Runnin' Down A Dream
CD-11Let Love Rule

Отзывы о товаре Morse & Portnoy & George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397368611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Morse, Portnoy, George
Альбом (сингл)
COV3R TO COV3R
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Slapad, Vinsta guldklocka, Basement Traps, Close to Home, Konkret music, Closing Borders, To Never Return, Instrument VI, The Pugilist, A Fucking Good Man, Forbifart Stockholm, A Question of Currency
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1No Opportunity Necessary, No Experience Needed
A2Hymn 43
A3Life On Mars
B1Baker Street
B2It Don't Come Easy
B3Baby Blue
C1One More Red Nightmare
C2Black Coffee In Bed
C3Tempted
D1Runnin' Down A Dream
D2Let Love Rule
CD-1No Opportunity Necessary, No Experience Needed
CD-2Hymn 43
CD-3Life On Mars
CD-4Baker Street
CD-5It Don't Come Easy
CD-6Baby Blue
CD-7One More Red Nightmare
CD-8Black Coffee In Bed
CD-9Tempted
CD-10Runnin' Down A Dream
CD-11Let Love Rule
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Morse & Portnoy & George - Cover To Cover-3 (2Lp+Cd) (0194397368611) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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