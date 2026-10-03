Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Pretenders
Альбом (сингл)
1980
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб.
В наличии
Код товара: 388000
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Коллекция PRETENDERS, THE
Коллекция PRETENDERS, THE
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497848287]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Pretenders
Альбом (сингл)
1980
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Space Invader, The Wait, Precious, Kid, Private Life, Cuban Slide, Talk Of The Town, Tattooed Love Boys, Up The Neck, Mystery Achievement, Stop Your Sobbing
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Space Invader
|2:59
|A2
|The Wait
|3:21
|A3
|Precious
|3:24
|A4
|Kid
|3:34
|A5
|Private Life
|6:15
|A6
|Cuban Slide
|4:47
|B1
|Talk Of The Town
|3:33
|B2
|Tattooed Love Boys
|3:45
|B3
|Up The Neck
|5:55
|B4
|Mystery Achievement
|6:32
|B5
|Stop Your Sobbing
|6:21
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave, Limited Edition
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497848287]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Pretenders
Альбом (сингл)
1980
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Space Invader, The Wait, Precious, Kid, Private Life, Cuban Slide, Talk Of The Town, Tattooed Love Boys, Up The Neck, Mystery Achievement, Stop Your Sobbing
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Space Invader
|2:59
|A2
|The Wait
|3:21
|A3
|Precious
|3:24
|A4
|Kid
|3:34
|A5
|Private Life
|6:15
|A6
|Cuban Slide
|4:47
|B1
|Talk Of The Town
|3:33
|B2
|Tattooed Love Boys
|3:45
|B3
|Up The Neck
|5:55
|B4
|Mystery Achievement
|6:32
|B5
|Stop Your Sobbing
|6:21
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave, Limited Edition
Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2930 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Pretenders - Live! At The Paradise Theater 1980 (Rsd Lim.Ed.,Coloured) (0603497848287) виниловая пластинка