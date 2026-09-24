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Виа Весёлые Ребята - Минуточку! (4640004134415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Виа Весёлые Ребята - Минуточку! (4640004134415) виниловая пластинка

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Виа Весёлые Ребята - Минуточку! (4640004134415) виниловая пластинка - фото 1
Виа Весёлые Ребята - Минуточку! (4640004134415) виниловая пластинка - фото 2
Виа Весёлые Ребята - Минуточку! (4640004134415) виниловая пластинка - фото 3
Виа Весёлые Ребята - Минуточку! (4640004134415) виниловая пластинка - фото 4
Виа Весёлые Ребята - Минуточку! (4640004134415) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Виа Весёлые Ребята
Альбом (сингл)
Минуточку!
Жанр
Ретро
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Виа Весёлые Ребята - Минуточку! (4640004134415) виниловая пластинка - фото 1
  • Виа Весёлые Ребята - Минуточку! (4640004134415) виниловая пластинка - фото 2
  • Виа Весёлые Ребята - Минуточку! (4640004134415) виниловая пластинка - фото 3
  • Виа Весёлые Ребята - Минуточку! (4640004134415) виниловая пластинка - фото 4
  • Виа Весёлые Ребята - Минуточку! (4640004134415) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698818
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Виа Весёлые Ребята - Минуточку! (4640004134415) виниловая пластинка
2 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Виа Весёлые Ребята
Альбом (сингл)
Минуточку!
Жанр
Ретро
Трек-лист
В шутовском королевстве, Пришла пора, Автомобили, Телеграмма, Скоро, Осень моя, Корабли, Счастливый билет, Жил в Африке слон, Вечер при свечах, Клоун, Не волнуйтесь, тетя, Бродячие артисты
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Виа Весёлые Ребята - Минуточку! (4640004134415) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: В шутовском королевстве, Пришла пора, Автомобили, Телеграмма, Скоро, Осень моя, Корабли, Счастливый билет, Жил в Африке слон, Вечер при свечах, Клоун, Не волнуйтесь, тетя, Бродячие артисты

Отзывы о товаре Виа Весёлые Ребята - Минуточку! (4640004134415) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Виа Весёлые Ребята
Альбом (сингл)
Минуточку!
Жанр
Ретро
Трек-лист
В шутовском королевстве, Пришла пора, Автомобили, Телеграмма, Скоро, Осень моя, Корабли, Счастливый билет, Жил в Африке слон, Вечер при свечах, Клоун, Не волнуйтесь, тетя, Бродячие артисты
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: В шутовском королевстве, Пришла пора, Автомобили, Телеграмма, Скоро, Осень моя, Корабли, Счастливый билет, Жил в Африке слон, Вечер при свечах, Клоун, Не волнуйтесь, тетя, Бродячие артисты
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Виа Весёлые Ребята - Минуточку! (4640004134415) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2930 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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