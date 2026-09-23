OST - Performance (Various Artists) (coloured) (0603497843916) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Performance (Various Artists) (coloured) (0603497843916) виниловая пластинка
Лимитированное издание на желтом виниле саундтрека к культовому фильму Представление 1970 года. «Performance» это фильм Дональда Каммела и Николаса Роуга, в котором Джеймс Фокс играет британского гангстера в бегах, который находит убежище в доме замкнутой бывшей рок-звезды Мика Джаггера. Это один из величайших культовых фильмов 1970-х годов. Не менее примечателен саундтрек к фильму, спродюсированный Джеком Ницше для Warner Bros. Излишне говорить, что связь с Rolling Stones сильна, спетый Джаггером сингл Memo From Turner был написан в соавторстве с Китом Ричардсом, а вокалист Мерри Клейтон (известный как партнер по дуэту на Gimme Shelter) появляется на трех треках. Несколько значимых артистов WB также вносят ключевой вклад, в том числе Рэнди Ньюман (хриплый Gone Dead Train), виртуоз слайд-гитары Рай Кудер и лидер Little Feat Лоуэлл Джордж. Как и сам фильм, оригинальный саундтрек к фильму PERFORMANCE предлагает захватывающее представление об одной из самых интересных эпох в рок-музыке.
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Теги товара: Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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