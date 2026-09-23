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OST - Performance (Various Artists) (coloured) (0603497843916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Performance (Various Artists) (coloured) (0603497843916) виниловая пластинка

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OST - Performance (Various Artists) (coloured) (0603497843916) виниловая пластинка - фото 2
OST - Performance (Various Artists) (coloured) (0603497843916) виниловая пластинка - фото 3
OST - Performance (Various Artists) (coloured) (0603497843916) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Performance
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Performance (Various Artists) (coloured) (0603497843916) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Performance (Various Artists) (coloured) (0603497843916) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Performance (Various Artists) (coloured) (0603497843916) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Performance (Various Artists) (coloured) (0603497843916) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647486
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OST - Performance (Various Artists) (coloured) (0603497843916) виниловая пластинка
2 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497843916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Performance
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Randy man–, Merry Clayton & Bernard Krause–, Ry Cooder–, Ry Cooder–, Bernard Krause–, Buffy Sainte-Marie–, Jack Nitzsche–, Mick Jagger–, Ry Cooder & Buffy Sainte-Marie–, The Last Poets–, Bernard Krause & Merry Clayton–, Bernard Krause–, Bernard Krause & The Merry Clayton Singers–
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Performance (Various Artists) (coloured) (0603497843916) виниловая пластинка

Лимитированное издание на желтом виниле саундтрека к культовому фильму Представление 1970 года. «Performance» это фильм Дональда Каммела и Николаса Роуга, в котором Джеймс Фокс играет британского гангстера в бегах, который находит убежище в доме замкнутой бывшей рок-звезды Мика Джаггера. Это один из величайших культовых фильмов 1970-х годов. Не менее примечателен саундтрек к фильму, спродюсированный Джеком Ницше для Warner Bros. Излишне говорить, что связь с Rolling Stones сильна, спетый Джаггером сингл Memo From Turner был написан в соавторстве с Китом Ричардсом, а вокалист Мерри Клейтон (известный как партнер по дуэту на Gimme Shelter) появляется на трех треках. Несколько значимых артистов WB также вносят ключевой вклад, в том числе Рэнди Ньюман (хриплый Gone Dead Train), виртуоз слайд-гитары Рай Кудер и лидер Little Feat Лоуэлл Джордж. Как и сам фильм, оригинальный саундтрек к фильму PERFORMANCE предлагает захватывающее представление об одной из самых интересных эпох в рок-музыке.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Performance (Various Artists) (coloured) (0603497843916) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497843916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Performance
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Randy man–, Merry Clayton & Bernard Krause–, Ry Cooder–, Ry Cooder–, Bernard Krause–, Buffy Sainte-Marie–, Jack Nitzsche–, Mick Jagger–, Ry Cooder & Buffy Sainte-Marie–, The Last Poets–, Bernard Krause & Merry Clayton–, Bernard Krause–, Bernard Krause & The Merry Clayton Singers–
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лимитированное издание на желтом виниле саундтрека к культовому фильму Представление 1970 года. «Performance» это фильм Дональда Каммела и Николаса Роуга, в котором Джеймс Фокс играет британского гангстера в бегах, который находит убежище в доме замкнутой бывшей рок-звезды Мика Джаггера. Это один из величайших культовых фильмов 1970-х годов. Не менее примечателен саундтрек к фильму, спродюсированный Джеком Ницше для Warner Bros. Излишне говорить, что связь с Rolling Stones сильна, спетый Джаггером сингл Memo From Turner был написан в соавторстве с Китом Ричардсом, а вокалист Мерри Клейтон (известный как партнер по дуэту на Gimme Shelter) появляется на трех треках. Несколько значимых артистов WB также вносят ключевой вклад, в том числе Рэнди Ньюман (хриплый Gone Dead Train), виртуоз слайд-гитары Рай Кудер и лидер Little Feat Лоуэлл Джордж. Как и сам фильм, оригинальный саундтрек к фильму PERFORMANCE предлагает захватывающее представление об одной из самых интересных эпох в рок-музыке.


Теги товара: Кинематограф
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OST - Performance (Various Artists) (coloured) (0603497843916) виниловая пластинка – стоимость товара 2980 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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