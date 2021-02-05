Deacon Blue - Riding On The Tide Of Love (4029759154013) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.02.2021
Исполнитель
Deacon Blue
Альбом (сингл)
Riding On The Tide Of Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
В наличии
Код товара: 626374
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Earmusic
Barcode
[4029759154013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.02.2021
Исполнитель
Deacon Blue
Альбом (сингл)
Riding On The Tide Of Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Deacon Blue - Riding On The Tide Of Love (4029759154013) виниловая пластинка
Riding On The Tide Of Love - студийный альбом поп-рок группы Deacon Blue, вышедший в 2021 году.Альбом является продолжением альбома 2020 года City of Love, который достиг 4 места Британского хит-парада. Данный релиз включает 8 новых треков, включая Riding On The Tide Of Love. Deacon Blue - шотландская музыкальная группа, образованная в городе Глазго в 1985 году. Название группы было позаимствовано от названия песни Deacon Blues группы Steely Dan. Вокалист и автор песен группы - Рики Росс. По состоянию на 2012 год продажи записей коллектива достигли 6 миллионов экземпляров, в Великобритании двенадцать синглов группы побывали в Top 40, два альбома - на 1 месте.
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Earmusic
Barcode
[4029759154013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.02.2021
Исполнитель
Deacon Blue
Альбом (сингл)
Riding On The Tide Of Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Riding On The Tide Of Love - студийный альбом поп-рок группы Deacon Blue, вышедший в 2021 году.Альбом является продолжением альбома 2020 года City of Love, который достиг 4 места Британского хит-парада. Данный релиз включает 8 новых треков, включая Riding On The Tide Of Love. Deacon Blue - шотландская музыкальная группа, образованная в городе Глазго в 1985 году. Название группы было позаимствовано от названия песни Deacon Blues группы Steely Dan. Вокалист и автор песен группы - Рики Росс. По состоянию на 2012 год продажи записей коллектива достигли 6 миллионов экземпляров, в Великобритании двенадцать синглов группы побывали в Top 40, два альбома - на 1 месте.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Deacon Blue - Riding On The Tide Of Love (4029759154013) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2980 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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