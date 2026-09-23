OST - $ (Quincy Jones) (coloured) (0603497844128) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
$
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
В наличии
Код товара: 647440
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497844128]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
$
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Money Is, Snow Creatures, Rubber Ducky, Redeye Runnin Train, Shady Lady, Money Runner, When Youre Smiling (The Whole World Smiles With You) (End Title), Do It - To It, Candy Man, Passin The Buck, Kitty With The Bent Frame, Brookes 50c Tour (Main Title Collage)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - $ (Quincy Jones) (coloured) (0603497844128) виниловая пластинка
Саундтрек к фильму Доллары 1971 года. Саундтрек был написан и спродюсирован легендой джаза Куинси Джонсом и включает выступления Роберты Флэк, Литтла Ричарда и Дуга Кершоу. Эта версия станет первым виниловым переизданием с 2002 года и будет отпечатана на мятно-зеленом виниле (цвета денег).
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497844128]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
$
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Money Is, Snow Creatures, Rubber Ducky, Redeye Runnin Train, Shady Lady, Money Runner, When Youre Smiling (The Whole World Smiles With You) (End Title), Do It - To It, Candy Man, Passin The Buck, Kitty With The Bent Frame, Brookes 50c Tour (Main Title Collage)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Саундтрек к фильму Доллары 1971 года. Саундтрек был написан и спродюсирован легендой джаза Куинси Джонсом и включает выступления Роберты Флэк, Литтла Ричарда и Дуга Кершоу. Эта версия станет первым виниловым переизданием с 2002 года и будет отпечатана на мятно-зеленом виниле (цвета денег).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - $ (Quincy Jones) (coloured) (0603497844128) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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