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Placebo - Meds (5056167110460) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Placebo - Meds (5056167110460) виниловая пластинка

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Placebo - Meds (5056167110460) виниловая пластинка - фото 1
Placebo - Meds (5056167110460) виниловая пластинка - фото 2
Placebo - Meds (5056167110460) виниловая пластинка - фото 3
Placebo - Meds (5056167110460) виниловая пластинка - фото 4
Placebo - Meds (5056167110460) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Meds
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Placebo - Meds (5056167110460) виниловая пластинка - фото 1
  • Placebo - Meds (5056167110460) виниловая пластинка - фото 2
  • Placebo - Meds (5056167110460) виниловая пластинка - фото 3
  • Placebo - Meds (5056167110460) виниловая пластинка - фото 4
  • Placebo - Meds (5056167110460) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728139
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Характеристики

Бренд
Dreambrother
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dreambrother
Barcode
[5056167110460]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Meds
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Meds, Infra-Red, Drag, Space Monkey, Follow The Cops Back Home, Post Blue, Because I Want You, Blind, Pierrot The Clown, Broken Promise, One Of A Kind, In The Cold Light Of Morning, Song To Say Goodbye
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Placebo - Meds (5056167110460) виниловая пластинка

Пятый студийный альбом британской альтернативной рок-группы Placebo. В записи альбома приняли участие Майкл Стайп из R.E.M. и Элисон Моссхарт из группы The Kills. Альбомное издание на 180-ти граммовом "тяжелом" виниле.

Отзывы о товаре Placebo - Meds (5056167110460) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Dreambrother
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dreambrother
Barcode
[5056167110460]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Meds
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Meds, Infra-Red, Drag, Space Monkey, Follow The Cops Back Home, Post Blue, Because I Want You, Blind, Pierrot The Clown, Broken Promise, One Of A Kind, In The Cold Light Of Morning, Song To Say Goodbye
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Описание
Пятый студийный альбом британской альтернативной рок-группы Placebo. В записи альбома приняли участие Майкл Стайп из R.E.M. и Элисон Моссхарт из группы The Kills. Альбомное издание на 180-ти граммовом "тяжелом" виниле.
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