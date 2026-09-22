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Tate Mcrae - Think Later (0196588664410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tate Mcrae - Think Later (0196588664410) виниловая пластинка

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Tate Mcrae - Think Later (0196588664410) виниловая пластинка - фото 1
Tate Mcrae - Think Later (0196588664410) виниловая пластинка - фото 2
Tate Mcrae - Think Later (0196588664410) виниловая пластинка - фото 3
Tate Mcrae - Think Later (0196588664410) виниловая пластинка - фото 4
Tate Mcrae - Think Later (0196588664410) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tate Mcrae
Альбом (сингл)
Think Later
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tate Mcrae - Think Later (0196588664410) виниловая пластинка - фото 1
  • Tate Mcrae - Think Later (0196588664410) виниловая пластинка - фото 2
  • Tate Mcrae - Think Later (0196588664410) виниловая пластинка - фото 3
  • Tate Mcrae - Think Later (0196588664410) виниловая пластинка - фото 4
  • Tate Mcrae - Think Later (0196588664410) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728121
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588664410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tate Mcrae
Альбом (сингл)
Think Later
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Cut My Hair, Greedy, Run For The Hills, Hurt My Feelings, Stay Done, Grave, Exes, We’re Not Alike, Calgary, Messier, Think Later, Guilty Conscience, Want That Too, Plastic Palm Trees
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tate Mcrae - Think Later (0196588664410) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cut My Hair, Greedy, Run For The Hills, Hurt My Feelings, Stay Done, Grave, Exes, We’re Not Alike, Calgary, Messier, Think Later, Guilty Conscience, Want That Too, Plastic Palm Trees

Отзывы о товаре Tate Mcrae - Think Later (0196588664410) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588664410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tate Mcrae
Альбом (сингл)
Think Later
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Cut My Hair, Greedy, Run For The Hills, Hurt My Feelings, Stay Done, Grave, Exes, We’re Not Alike, Calgary, Messier, Think Later, Guilty Conscience, Want That Too, Plastic Palm Trees
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cut My Hair, Greedy, Run For The Hills, Hurt My Feelings, Stay Done, Grave, Exes, We’re Not Alike, Calgary, Messier, Think Later, Guilty Conscience, Want That Too, Plastic Palm Trees
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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