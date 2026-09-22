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Мышь Lenovo 540 USB-C светло-серый (GY51D20869) купить с доставкой в Москве
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Мышь Lenovo 540 USB-C светло-серый (GY51D20869)

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Мышь Lenovo 540 USB-C светло-серый (GY51D20869) - фото 1
Мышь Lenovo 540 USB-C светло-серый (GY51D20869) - фото 2
Мышь Lenovo 540 USB-C светло-серый (GY51D20869) - фото 3
Мышь Lenovo 540 USB-C светло-серый (GY51D20869) - фото 4
Мышь Lenovo 540 USB-C светло-серый (GY51D20869) - фото 5
Мышь Lenovo 540 USB-C светло-серый (GY51D20869) - фото 6
Мышь Lenovo 540 USB-C светло-серый (GY51D20869) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-C
  • Мышь Lenovo 540 USB-C светло-серый (GY51D20869) - фото 1
  • Мышь Lenovo 540 USB-C светло-серый (GY51D20869) - фото 2
  • Мышь Lenovo 540 USB-C светло-серый (GY51D20869) - фото 3
  • Мышь Lenovo 540 USB-C светло-серый (GY51D20869) - фото 4
  • Мышь Lenovo 540 USB-C светло-серый (GY51D20869) - фото 5
  • Мышь Lenovo 540 USB-C светло-серый (GY51D20869) - фото 6
  • Мышь Lenovo 540 USB-C светло-серый (GY51D20869) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727539
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-C
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
175

Описание товара Мышь Lenovo 540 USB-C светло-серый (GY51D20869)

Мышь Lenovo — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для универсального использования. Благодаря амбидекстерной конструкции, она удобно ложится в руку как правой, так и левой руки, обеспечивая комфорт при длительном использовании. Выполненная в элегантном сером цвете, эта мышь станет прекрасным дополнением к вашему рабочему месту. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, что гарантирует точность и плавность движений на любых поверхностях. Беспроводное подключение осуществляется через радиоканал, Bluetooth или USB Type-C, предоставляя пользователям широкий выбор способов подключения в зависимости от индивидуальных предпочтений и устройства. Мышь Lenovo питается от одной батарейки типа AA, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. При весе всего 55 граммов она легка и удобна для переноски, а отсутствие бесшумных кнопок делает её идеальной для тех, кто предпочитает классический тактильный отклик.

Отзывы о товаре Мышь Lenovo 540 USB-C светло-серый (GY51D20869)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-C
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Lenovo — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для универсального использования. Благодаря амбидекстерной конструкции, она удобно ложится в руку как правой, так и левой руки, обеспечивая комфорт при длительном использовании. Выполненная в элегантном сером цвете, эта мышь станет прекрасным дополнением к вашему рабочему месту. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, что гарантирует точность и плавность движений на любых поверхностях. Беспроводное подключение осуществляется через радиоканал, Bluetooth или USB Type-C, предоставляя пользователям широкий выбор способов подключения в зависимости от индивидуальных предпочтений и устройства. Мышь Lenovo питается от одной батарейки типа AA, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. При весе всего 55 граммов она легка и удобна для переноски, а отсутствие бесшумных кнопок делает её идеальной для тех, кто предпочитает классический тактильный отклик.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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