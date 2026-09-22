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Мышь Logitech Lift белый (910-006486) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech Lift белый (910-006486)

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Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 1
Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 2
Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 3
Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 4
Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 5
Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 6
Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 7
Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 8
Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 9
Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 10
Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 11
Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 12
Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 13
Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 14
Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 1
  • Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 2
  • Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 3
  • Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 4
  • Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 5
  • Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 6
  • Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 7
  • Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 8
  • Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 9
  • Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 10
  • Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 11
  • Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 12
  • Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 13
  • Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 14
  • Мышь Logitech Lift белый (910-006486) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727538
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
240

Описание товара Мышь Logitech Lift белый (910-006486)

Представляем вашему вниманию инновационную белую мышь Logitech, идеально подходящую для использования с ПК. Это устройство объединяет в себе изысканный дизайн и современные технологии, обеспечивая пользователю максимальный комфорт и удобство. Мышь предназначена для правшей и выполнена в стильном белом цвете. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 4000 dpi, что гарантирует высокую точность и отзывчивость при работе. Благодаря радиоканалу и Bluetooth, вы можете выбрать наиболее удобный способ подключения в зависимости от ваших предпочтений и ситуации. Мышь поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение с радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает свободу движения и удобство использования в любой обстановке. Бесшумные кнопки делают её идеальной для работы в офисе или дома, не отвлекая вас и окружающих лишними звуками. Компактное устройство весом всего 125 граммов удобно в использовании и питаться от одной батарейки типа АА, это позволяет мыши долгое время работать без замены источника питания. Logitech вновь доказадает свой статус ведущего производителя компьютерных аксессуаров, предлагая качественную и функциональную мышь, которая станет незаменимым помощником в вашей повседневной работе или отдыхе.

Отзывы о товаре Мышь Logitech Lift белый (910-006486)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию инновационную белую мышь Logitech, идеально подходящую для использования с ПК. Это устройство объединяет в себе изысканный дизайн и современные технологии, обеспечивая пользователю максимальный комфорт и удобство. Мышь предназначена для правшей и выполнена в стильном белом цвете. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 4000 dpi, что гарантирует высокую точность и отзывчивость при работе. Благодаря радиоканалу и Bluetooth, вы можете выбрать наиболее удобный способ подключения в зависимости от ваших предпочтений и ситуации. Мышь поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение с радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает свободу движения и удобство использования в любой обстановке. Бесшумные кнопки делают её идеальной для работы в офисе или дома, не отвлекая вас и окружающих лишними звуками. Компактное устройство весом всего 125 граммов удобно в использовании и питаться от одной батарейки типа АА, это позволяет мыши долгое время работать без замены источника питания. Logitech вновь доказадает свой статус ведущего производителя компьютерных аксессуаров, предлагая качественную и функциональную мышь, которая станет незаменимым помощником в вашей повседневной работе или отдыхе.
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Отзывы


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