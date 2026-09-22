Мышь Lenovo WL310 черный (GY51Q65621)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Lenovo WL310 черный (GY51Q65621)
Мышь Lenovo — это универсальное устройство ввода, идеально подходящее для использования как в офисе, так и дома. Оснащённая оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, она обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что делает её отличным выбором для работы с графикой или повседневных задач. Подключение осуществляется по радиоканалу или через Bluetooth, что позволяет пользователю выбрать наиболее удобный способ связи с устройством. Беспроводная связь с радиусом действия до 10 метров обеспечивает свободу перемещения без лишних проводов. Мышь Lenovo предназначена как для правшей, так и для левшей, что делает её исключительно удобной и универсальной. Бесшумные кнопки позволяют работать в тишине, не отвлекая коллег или семью. Элегантный черный дизайн корпуса придаст вашему рабочему месту современный вид. Питается устройство от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы благодаря оптимизированному энергопотреблению. Вес мыши составляет всего 87 грамм, что делает её легкой и комфортной в использовании даже на протяжении длительного времени. Эта мышь от Lenovo станет отличным дополнением к вашему компьютеру или ноутбуку, обеспечивая надежность и комфорт в каждодневной работе.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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