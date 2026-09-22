Top.Mail.Ru
Мышь Lenovo WL310 черный (GY51Q65621) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Lenovo WL310 черный (GY51Q65621)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Lenovo WL310 черный (GY51Q65621) - фото 1
Мышь Lenovo WL310 черный (GY51Q65621) - фото 2
Мышь Lenovo WL310 черный (GY51Q65621) - фото 3
Мышь Lenovo WL310 черный (GY51Q65621) - фото 4
Мышь Lenovo WL310 черный (GY51Q65621) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Lenovo WL310 черный (GY51Q65621) - фото 1
  • Мышь Lenovo WL310 черный (GY51Q65621) - фото 2
  • Мышь Lenovo WL310 черный (GY51Q65621) - фото 3
  • Мышь Lenovo WL310 черный (GY51Q65621) - фото 4
  • Мышь Lenovo WL310 черный (GY51Q65621) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727532
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
213

Описание товара Мышь Lenovo WL310 черный (GY51Q65621)

Мышь Lenovo — это универсальное устройство ввода, идеально подходящее для использования как в офисе, так и дома. Оснащённая оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, она обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что делает её отличным выбором для работы с графикой или повседневных задач. Подключение осуществляется по радиоканалу или через Bluetooth, что позволяет пользователю выбрать наиболее удобный способ связи с устройством. Беспроводная связь с радиусом действия до 10 метров обеспечивает свободу перемещения без лишних проводов. Мышь Lenovo предназначена как для правшей, так и для левшей, что делает её исключительно удобной и универсальной. Бесшумные кнопки позволяют работать в тишине, не отвлекая коллег или семью. Элегантный черный дизайн корпуса придаст вашему рабочему месту современный вид. Питается устройство от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы благодаря оптимизированному энергопотреблению. Вес мыши составляет всего 87 грамм, что делает её легкой и комфортной в использовании даже на протяжении длительного времени. Эта мышь от Lenovo станет отличным дополнением к вашему компьютеру или ноутбуку, обеспечивая надежность и комфорт в каждодневной работе.

Отзывы о товаре Мышь Lenovo WL310 черный (GY51Q65621)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Lenovo — это универсальное устройство ввода, идеально подходящее для использования как в офисе, так и дома. Оснащённая оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, она обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что делает её отличным выбором для работы с графикой или повседневных задач. Подключение осуществляется по радиоканалу или через Bluetooth, что позволяет пользователю выбрать наиболее удобный способ связи с устройством. Беспроводная связь с радиусом действия до 10 метров обеспечивает свободу перемещения без лишних проводов. Мышь Lenovo предназначена как для правшей, так и для левшей, что делает её исключительно удобной и универсальной. Бесшумные кнопки позволяют работать в тишине, не отвлекая коллег или семью. Элегантный черный дизайн корпуса придаст вашему рабочему месту современный вид. Питается устройство от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы благодаря оптимизированному энергопотреблению. Вес мыши составляет всего 87 грамм, что делает её легкой и комфортной в использовании даже на протяжении длительного времени. Эта мышь от Lenovo станет отличным дополнением к вашему компьютеру или ноутбуку, обеспечивая надежность и комфорт в каждодневной работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Lenovo WL310 черный (GY51Q65621) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...