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Мышь Defender Calessa MB-252 white (52252) купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender Calessa MB-252 white (52252)

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Мышь Defender Calessa MB-252 white (52252) - фото 1
Мышь Defender Calessa MB-252 white (52252) - фото 2
Мышь Defender Calessa MB-252 white (52252) - фото 3
Мышь Defender Calessa MB-252 white (52252) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Defender Calessa MB-252 white (52252) - фото 1
  • Мышь Defender Calessa MB-252 white (52252) - фото 2
  • Мышь Defender Calessa MB-252 white (52252) - фото 3
  • Мышь Defender Calessa MB-252 white (52252) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727494
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
62 x 33 x 114 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Defender Calessa MB-252 white (52252)

Мышь DEFENDER — это универсальное периферийное устройство, идеально подходящее для пользователей, ищущих надежность и комфорт. Созданная под брендом Defender, она отличается стильным белым дизайном и симметричной формой, что делает её подходящей как для правшей, так и для левшей. Оснащенная высокоточным оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, эта модель обеспечивает превосходную точность и отзывчивость, что делает её идеальной для работы с документами, интернет-серфинга, а также для игр. Беспроводное подключение мыши осуществляется через радиоканал или Bluetooth, что обеспечивает гибкость и свободу передвижения без необходимости в кабелях. Встроенный аккумулятор служит надежным источником питания, гарантируя длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Эта мышь DEFENDER является отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и эргономичность в сочетании с современными технологиями.

Отзывы о товаре Мышь Defender Calessa MB-252 white (52252)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
62 x 33 x 114 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь DEFENDER — это универсальное периферийное устройство, идеально подходящее для пользователей, ищущих надежность и комфорт. Созданная под брендом Defender, она отличается стильным белым дизайном и симметричной формой, что делает её подходящей как для правшей, так и для левшей. Оснащенная высокоточным оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, эта модель обеспечивает превосходную точность и отзывчивость, что делает её идеальной для работы с документами, интернет-серфинга, а также для игр. Беспроводное подключение мыши осуществляется через радиоканал или Bluetooth, что обеспечивает гибкость и свободу передвижения без необходимости в кабелях. Встроенный аккумулятор служит надежным источником питания, гарантируя длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Эта мышь DEFENDER является отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и эргономичность в сочетании с современными технологиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Calessa MB-252 white (52252) - стоимость товара 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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