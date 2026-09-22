Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Blue
Смартфон Infinix NOTE 60 Pro 6.78” синего цвета получил 8-ядерный процессор Snapdragon7s Gen4 5G, 12 ГБ оперативной памяти и графический ускоритель Adreno 840. Эта конфигурация обеспечивает быструю работу ОС, гарантирует мгновенный отклик приложений и позволяет запускать игры на средних настройках. Дисплей Active Matrix диагональю 6.78” выводит изображение с разрешением 2644?1208. С частотой обновления экрана 144 Гц вы будете видеть четкую картинку, текст без эффекта зернистости. Камера получила два объектива. Модуль 50 МП дает четкие снимки днем и ночью с возможностью приближения. Объектив 8 МП позволяет уместить в кадре больше пространства или объектов. Он подойдет для пейзажной съемки. Смартфон Infinix NOTE 60 Pro заключен в пластиковый корпус с защитой IP64. Он выдержит попадание брызг воды. Металлические рамки обеспечивают защиту экрана и задней панели от деформации и повреждений. С батареей на 6500 мАч телефон будет работать автономно до 56.7 часов в режиме разговора. Срок службы АКБ 6 лет. Быстрая зарядка 90 Вт Power Delivery 3.0 позволяет подзарядить устройство до 50% 20-30 минут за перед выходом из дома. Этот стандарт защищает смартфон от перегрева, перенапряжения и перегрузки. С беспроводной зарядкой 30 Вт вы не будете зависеть от проводов.
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