Мышь Sven RX-525SW красная (SV-021856)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Sven RX-525SW красная (SV-021856)
Беспроводная мышь SVEN RX-525SW – стильное решение для повседневной работы за офисным или домашним компьютером. Устройство разработано с учетом всех особенностей процесса управления курсором. Конструкция корпуса продумана для комфортной работы правой рукой. Мышь имеет плавные, слегка изогнутые формы, которые повторяют анатомическое строение ладони. Отличительной особенностью модели является бесшумный режим работы. Нажатие клавиш не сопровождается традиционным щелчком, что позволяет не отвлекаться на лишние звуки. Беспроводной принцип действия освобождает движения от любых ограничений. Передача сигналов осуществляется на USB-ресивер. SVEN RX-525SW работает с оптическим датчиком, имеющим три уровня разрешения (800/1200/1600 dpi), выбираемых пользователем с помощью кнопки переключения для оптимизации управления курсором. При этом, выбор максимального разрешения позволяет достичь наибольшей чувствительности сенсора при передаче команд.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
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