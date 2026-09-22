Мышь Logitech M110 Silent Mid Grey (910-006760)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M110 Silent Mid Grey (910-006760)
Мышь LOGITECH — это надежное и универсальное устройство, идеально подходящее как для повседневной работы, так и для комфортного пользования ПК. Эта модель оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает плавное и точное управление курсором. С проводным подключением через интерфейс USB Type-A, вы получаете стабильное соединение и легкость в использовании без необходимости замены батареек. Мышь LOGITECH имеет эргономичный дизайн, который подходит как для правшей, так и для левшей, что обеспечивает комфортное использование в течение всего дня. Серый цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид, который гармонично впишется в любой офисный или домашний интерьер. Вес всего 200 г делает её довольно лёгкой, что повышает удобство использования. Эта модель от известного бренда Logitech является отличным выбором для всех, кто ценит качество, долговечность и функциональность в периферийных устройствах для ПК.
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Теги товара: Для левшей
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Теги товара: Для левшей
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