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Кружка Biostal (0,4 литра) с крышкой, зеленая купить с доставкой в Москве
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Кружка Biostal (0,4 литра) с крышкой, зеленая

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Кружка Biostal (0,4 литра) с крышкой, зеленая - фото 1
Кружка Biostal (0,4 литра) с крышкой, зеленая - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термокружка
Объем
0.4
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
  • Кружка Biostal (0,4 литра) с крышкой, зеленая - фото 1
  • Кружка Biostal (0,4 литра) с крышкой, зеленая - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727229
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Кружка Biostal (0,4 литра) с крышкой, зеленая
770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
зеленый
Комплектация
кружка, упаковка
Объем
0.4
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
110x88x88 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х9
Вес, г.
160

Описание товара Кружка Biostal (0,4 литра) с крышкой, зеленая

Кружка с крышкой Biostal предназначена для холодных и горячих напитков. Изготовлена из нержавеющей стали, устойчива к механическим повреждениям. Благодаря крышке содержимое долго не остывает.

Отзывы о товаре Кружка Biostal (0,4 литра) с крышкой, зеленая




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
зеленый
Комплектация
кружка, упаковка
Объем
0.4
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
110x88x88 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Кружка с крышкой Biostal предназначена для холодных и горячих напитков. Изготовлена из нержавеющей стали, устойчива к механическим повреждениям. Благодаря крышке содержимое долго не остывает.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кружка Biostal (0,4 литра) с крышкой, зеленая - этот товар вы можете купить по цене 770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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