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Кружка Biostal (0,33 литра) с пластиковой ручкой и крышкой купить с доставкой в Москве
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Кружка Biostal (0,33 литра) с пластиковой ручкой и крышкой

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Кружка Biostal (0,33 литра) с пластиковой ручкой и крышкой - фото 1
Кружка Biostal (0,33 литра) с пластиковой ручкой и крышкой - фото 2
Кружка Biostal (0,33 литра) с пластиковой ручкой и крышкой - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термокружка
Объем
0.33
Материал изготовления внешнего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
  • Кружка Biostal (0,33 литра) с пластиковой ручкой и крышкой - фото 1
  • Кружка Biostal (0,33 литра) с пластиковой ручкой и крышкой - фото 2
  • Кружка Biostal (0,33 литра) с пластиковой ручкой и крышкой - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727220
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кружка Biostal (0,33 литра) с пластиковой ручкой и крышкой
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
серебристый
Комплектация
кружка, крышка, упаковка
Объем
0.33
Материал изготовления внешнего покрытия
сталь
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
80x85x115 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х9
Вес, г.
165

Описание товара Кружка Biostal (0,33 литра) с пластиковой ручкой и крышкой

Термокружки ТМ «БИОСТАЛЬ» — это удобная и стильная стальная посуда с эффектом термоса, который достигается за счет двойных стенок. В таких кружках холодные и горячие напитки долго сохраняют температуру, герметичная крышка не дает жидкости пролиться, а о внешние стенки невозможно обжечься.

Отзывы о товаре Кружка Biostal (0,33 литра) с пластиковой ручкой и крышкой




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
серебристый
Комплектация
кружка, крышка, упаковка
Объем
0.33
Материал изготовления внешнего покрытия
сталь
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
80x85x115 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Термокружки ТМ «БИОСТАЛЬ» — это удобная и стильная стальная посуда с эффектом термоса, который достигается за счет двойных стенок. В таких кружках холодные и горячие напитки долго сохраняют температуру, герметичная крышка не дает жидкости пролиться, а о внешние стенки невозможно обжечься.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кружка Biostal (0,33 литра) с пластиковой ручкой и крышкой - по цене 740 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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