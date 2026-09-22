Кружка Biostal Fl?r (0,4 литра) с крышкой, желтая
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Термокружка
Объем
0.4
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик, сталь
Ручка для переноски
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
В наличии
Код товара: 727223
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770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
желтый
Комплектация
кружка, упаковка
Объем
0.4
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик, сталь
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
130x95x125 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х10
Вес, г.
160
Описание товара Кружка Biostal Fl?r (0,4 литра) с крышкой, желтая
Дутая кружка с крышкой Biostal Fler 0.4 л, желтая NE-400А-Y изготовлена из нержавеющей стали и пластика. Подходит для холодных и горячих напитков. Благодаря крышке содержимое дольше останется горячим.
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Бренд
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
желтый
Комплектация
кружка, упаковка
Объем
0.4
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик, сталь
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
130x95x125 мм
Страна производитель
Китай
Дутая кружка с крышкой Biostal Fler 0.4 л, желтая NE-400А-Y изготовлена из нержавеющей стали и пластика. Подходит для холодных и горячих напитков. Благодаря крышке содержимое дольше останется горячим.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Кружка Biostal Fl?r (0,4 литра) с крышкой, желтая - стоимость товара 770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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