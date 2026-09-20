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Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (20 л.), зеленая купить с доставкой в Москве
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Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (20 л.), зеленая

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Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (20 л.), зеленая - фото 1
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (20 л.), зеленая - фото 2
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (20 л.), зеленая - фото 3
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (20 л.), зеленая - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосумки и термобоксы
  • Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (20 л.), зеленая - фото 1
  • Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (20 л.), зеленая - фото 2
  • Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (20 л.), зеленая - фото 3
  • Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (20 л.), зеленая - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 280 руб.  1 905 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565559
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (20 л.), зеленая
1 280 руб. -33%
1 905 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки и термобоксы
Материал
поливинилхлорид
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х31х9
Вес, г.
500

Описание товара Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (20 л.), зеленая

Сумка-холодильник «КАНТРИ» в цвете «Зеленый лайм» — это идеальный вариант для коротких поездок или похода в магазин за продуктами в жаркий день. Для комфортной переноски предусмотрен широкий регулируемый ремень с плечевой накладкой. Сумка выполнена из плотной износостойкой ткани. Внутренний герметичный слой PEVA легко моется и защищает сумку от протекания. Слой изоляции Biofoam — 3 мм.



Смотрите также: Термосумки и термобоксы

Отзывы о товаре Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (20 л.), зеленая




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки и термобоксы
Материал
поливинилхлорид
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка-холодильник «КАНТРИ» в цвете «Зеленый лайм» — это идеальный вариант для коротких поездок или похода в магазин за продуктами в жаркий день. Для комфортной переноски предусмотрен широкий регулируемый ремень с плечевой накладкой. Сумка выполнена из плотной износостойкой ткани. Внутренний герметичный слой PEVA легко моется и защищает сумку от протекания. Слой изоляции Biofoam — 3 мм.


Смотрите также: Термосумки и термобоксы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (20 л.), зеленая - стоимость товара 1280 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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