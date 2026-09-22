Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (10 л.), зеленая
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Характеристики
Тип товара
Термосумка
Объем
10
Материал изготовления внешнего покрытия
ПВХ
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб.
В наличии
Код товара: 727258
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1 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосумка
Основной цвет
зеленый
Комплектация
сумка, документация, упаковка
Объем
10
Материал изготовления внешнего покрытия
ПВХ
Материал изготовления внутреннего покрытия
полиэтиленвинилацетат
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
10
Габариты (ШxВxГ)
350х140х220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х7
Вес, г.
450
Описание товара Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (10 л.), зеленая
Сумка-холодильник "КАНТРИ" в цвете "Лазурный" - это идеальный вариант для коротких поездок или похода в магазин за продуктами в жаркий день. Для комфортной переноски предусмотрен широкий регулируемый ремень с плечевой накладкой. Сумка выполнена из плотной износостойкой ткани. Внутренний герметичный слой PEVA легко моется и защищает сумку от протекания. Слой изоляции Biofoam™ - 3 мм. Аккумуляторы холода в комплект не входят.
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Бренд
Тип товара
Термосумка
Основной цвет
зеленый
Комплектация
сумка, документация, упаковка
Объем
10
Материал изготовления внешнего покрытия
ПВХ
Материал изготовления внутреннего покрытия
полиэтиленвинилацетат
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
10
Габариты (ШxВxГ)
350х140х220 мм
Страна производитель
Китай
Сумка-холодильник "КАНТРИ" в цвете "Лазурный" - это идеальный вариант для коротких поездок или похода в магазин за продуктами в жаркий день. Для комфортной переноски предусмотрен широкий регулируемый ремень с плечевой накладкой. Сумка выполнена из плотной износостойкой ткани. Внутренний герметичный слой PEVA легко моется и защищает сумку от протекания. Слой изоляции Biofoam™ - 3 мм. Аккумуляторы холода в комплект не входят.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
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Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (10 л.), зеленая - по цене 1110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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