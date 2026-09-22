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Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (10 л.), зеленая купить с доставкой в Москве
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Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (10 л.), зеленая

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Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (10 л.), зеленая - фото 1
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (10 л.), зеленая - фото 2
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (10 л.), зеленая - фото 3
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (10 л.), зеленая - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосумка
Объем
10
Материал изготовления внешнего покрытия
ПВХ
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
10
  • Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (10 л.), зеленая - фото 1
  • Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (10 л.), зеленая - фото 2
  • Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (10 л.), зеленая - фото 3
  • Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (10 л.), зеленая - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727258
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (10 л.), зеленая
1 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумка
Основной цвет
зеленый
Комплектация
сумка, документация, упаковка
Объем
10
Материал изготовления внешнего покрытия
ПВХ
Материал изготовления внутреннего покрытия
полиэтиленвинилацетат
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
10
Габариты (ШxВxГ)
350х140х220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х7
Вес, г.
450

Описание товара Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (10 л.), зеленая

Сумка-холодильник "КАНТРИ" в цвете "Лазурный" - это идеальный вариант для коротких поездок или похода в магазин за продуктами в жаркий день. Для комфортной переноски предусмотрен широкий регулируемый ремень с плечевой накладкой. Сумка выполнена из плотной износостойкой ткани. Внутренний герметичный слой PEVA легко моется и защищает сумку от протекания. Слой изоляции Biofoam™ - 3 мм. Аккумуляторы холода в комплект не входят.

Отзывы о товаре Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (10 л.), зеленая




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумка
Основной цвет
зеленый
Комплектация
сумка, документация, упаковка
Объем
10
Материал изготовления внешнего покрытия
ПВХ
Материал изготовления внутреннего покрытия
полиэтиленвинилацетат
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
10
Габариты (ШxВxГ)
350х140х220 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка-холодильник "КАНТРИ" в цвете "Лазурный" - это идеальный вариант для коротких поездок или похода в магазин за продуктами в жаркий день. Для комфортной переноски предусмотрен широкий регулируемый ремень с плечевой накладкой. Сумка выполнена из плотной износостойкой ткани. Внутренний герметичный слой PEVA легко моется и защищает сумку от протекания. Слой изоляции Biofoam™ - 3 мм. Аккумуляторы холода в комплект не входят.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (10 л.), зеленая - по цене 1110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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