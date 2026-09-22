Top.Mail.Ru
Кружка Biostal (0,35 литра) c металлической ручкой купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кружка Biostal (0,35 литра) c металлической ручкой

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кружка Biostal (0,35 литра) c металлической ручкой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термокружка
Объем
0.35
Материал изготовления внешнего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727221
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кружка Biostal (0,35 литра) c металлической ручкой
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
серебристый
Комплектация
кружка, упаковка
Объем
0.35
Материал изготовления внешнего покрытия
сталь
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
77x79x94 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х8
Вес, г.
170

Описание товара Кружка Biostal (0,35 литра) c металлической ручкой

Кружка с крышкой Biostal предназначена для холодных и горячих напитков. Устойчива к механическим повреждениям. Благодаря крышке содержимое долго не остывает.

Отзывы о товаре Кружка Biostal (0,35 литра) c металлической ручкой




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
серебристый
Комплектация
кружка, упаковка
Объем
0.35
Материал изготовления внешнего покрытия
сталь
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
77x79x94 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Кружка с крышкой Biostal предназначена для холодных и горячих напитков. Устойчива к механическим повреждениям. Благодаря крышке содержимое долго не остывает.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кружка Biostal (0,35 литра) c металлической ручкой - данный товар вы можете купить по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...