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Кружка Biostal (0,35 литра) с пластиковой ручкой купить с доставкой в Москве
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Кружка Biostal (0,35 литра) с пластиковой ручкой

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Кружка Biostal (0,35 литра) с пластиковой ручкой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термокружка
Объем
0.35
Материал изготовления внешнего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727222
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Кружка Biostal (0,35 литра) с пластиковой ручкой
660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
серебристый
Комплектация
кружка, упакрвка
Объем
0.35
Материал изготовления внешнего покрытия
сталь
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
77x79x94 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х8
Вес, г.
170

Описание товара Кружка Biostal (0,35 литра) с пластиковой ручкой

Термокружка BIOSTAL - это не просто чашка для напитков, она настоящий маг, создающий атмосферу комфорта и радости. Ваш лучший друг независимо от времени года и места. Представьте себе, что вы держите в руках эту уникальную термокружку со стильной ручкой. Ее эргономичность и изящность придают ей особый шарм, который подчеркивает ваш безупречный вкус и стиль. Это новое слово в области путешествий! Благодаря удобной крышке, ваш любимый напиток всегда будет оставаться там, где вы его оставили - внутри кружки. "BIOSTAL" - это не просто слово, это гарант качества и надежности.

Отзывы о товаре Кружка Biostal (0,35 литра) с пластиковой ручкой




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Основной цвет
серебристый
Комплектация
кружка, упакрвка
Объем
0.35
Материал изготовления внешнего покрытия
сталь
Материал изготовления внутреннего покрытия
сталь
Ручка для переноски
да
Габариты (ШxВxГ)
77x79x94 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Термокружка BIOSTAL - это не просто чашка для напитков, она настоящий маг, создающий атмосферу комфорта и радости. Ваш лучший друг независимо от времени года и места. Представьте себе, что вы держите в руках эту уникальную термокружку со стильной ручкой. Ее эргономичность и изящность придают ей особый шарм, который подчеркивает ваш безупречный вкус и стиль. Это новое слово в области путешествий! Благодаря удобной крышке, ваш любимый напиток всегда будет оставаться там, где вы его оставили - внутри кружки. "BIOSTAL" - это не просто слово, это гарант качества и надежности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кружка Biostal (0,35 литра) с пластиковой ручкой - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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