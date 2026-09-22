Top.Mail.Ru
Аккумулятор холода мягкий Biostal (150 гр.) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аккумулятор холода мягкий Biostal (150 гр.)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аккумулятор холода мягкий Biostal (150 гр.) - фото 1
Аккумулятор холода мягкий Biostal (150 гр.) - фото 2
Аккумулятор холода мягкий Biostal (150 гр.) - фото 3
Аккумулятор холода мягкий Biostal (150 гр.) - фото 4
Аккумулятор холода мягкий Biostal (150 гр.) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумулятор холода
Объем
0.15
Материал изготовления внешнего покрытия
полиэтилен
Количество секций
1 шт
  • Аккумулятор холода мягкий Biostal (150 гр.) - фото 1
  • Аккумулятор холода мягкий Biostal (150 гр.) - фото 2
  • Аккумулятор холода мягкий Biostal (150 гр.) - фото 3
  • Аккумулятор холода мягкий Biostal (150 гр.) - фото 4
  • Аккумулятор холода мягкий Biostal (150 гр.) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727209
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумулятор холода мягкий Biostal (150 гр.)
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Аккумулятор холода
Основной цвет
голубой
Комплектация
аккумулятор, упаковка
Объем
0.15
Материал изготовления внешнего покрытия
полиэтилен
Количество секций
1 шт
Габариты (ШxВxГ)
135х85х20 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, кг.
150

Описание товара Аккумулятор холода мягкий Biostal (150 гр.)

Аккумулятор холода используется в термоконтейнерах или термосумках для снижения температуры внутри сумки и удержания холода длительное время. Для этого аккумулятор холода заранее замораживают в морозильной камере холодильника. Общий вес аккумуляторов холода должен составлять не менее 10% от объёма сумки-холодильника или термоконтейнера.

Отзывы о товаре Аккумулятор холода мягкий Biostal (150 гр.)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Аккумулятор холода
Основной цвет
голубой
Комплектация
аккумулятор, упаковка
Объем
0.15
Материал изготовления внешнего покрытия
полиэтилен
Количество секций
1 шт
Габариты (ШxВxГ)
135х85х20 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор холода используется в термоконтейнерах или термосумках для снижения температуры внутри сумки и удержания холода длительное время. Для этого аккумулятор холода заранее замораживают в морозильной камере холодильника. Общий вес аккумуляторов холода должен составлять не менее 10% от объёма сумки-холодильника или термоконтейнера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор холода мягкий Biostal (150 гр.) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 420 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...