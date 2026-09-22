Аккумулятор холода мягкий Biostal (150 гр.)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аккумулятор холода
Объем
0.15
Материал изготовления внешнего покрытия
полиэтилен
Количество секций
1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб.
В наличии
Код товара: 727209
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аккумулятор холода
Основной цвет
голубой
Комплектация
аккумулятор, упаковка
Объем
0.15
Материал изготовления внешнего покрытия
полиэтилен
Количество секций
1 шт
Габариты (ШxВxГ)
135х85х20 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, кг.
150
Описание товара Аккумулятор холода мягкий Biostal (150 гр.)
Аккумулятор холода используется в термоконтейнерах или термосумках для снижения температуры внутри сумки и удержания холода длительное время. Для этого аккумулятор холода заранее замораживают в морозильной камере холодильника. Общий вес аккумуляторов холода должен составлять не менее 10% от объёма сумки-холодильника или термоконтейнера.
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Бренд
Тип товара
Аккумулятор холода
Основной цвет
голубой
Комплектация
аккумулятор, упаковка
Объем
0.15
Материал изготовления внешнего покрытия
полиэтилен
Количество секций
1 шт
Габариты (ШxВxГ)
135х85х20 мм
Страна производитель
Китай
Аккумулятор холода используется в термоконтейнерах или термосумках для снижения температуры внутри сумки и удержания холода длительное время. Для этого аккумулятор холода заранее замораживают в морозильной камере холодильника. Общий вес аккумуляторов холода должен составлять не менее 10% от объёма сумки-холодильника или термоконтейнера.
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Аккумулятор холода мягкий Biostal (150 гр.) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 420 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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