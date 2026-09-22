Аккумулятор холода Biostal (600 гр.)
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Характеристики
Описание товара Аккумулятор холода Biostal (600 гр.)
Аккумулятор холода используется в термоконтейнерах или термосумках для снижения температуры внутри сумки и удержания холода длительное время. Для этого аккумулятор холода заранее замораживают в морозильной камере холодильника. Общий вес аккумуляторов холода должен составлять не менее 10% от объёма сумки-холодильника или термоконтейнера. Аккумуляторы холода также могут использоваться как аккумуляторы тепла. Идеальный вариант использования — когда аккумулятор помещается в горячую воду и после нагревания закладывается в термоконтейнер или сумку-холодильник. Можно нагревать аккумулятор и в микроволновой печи, но для этого аккумулятор должен обязательно быть в ёмкости с водой. Иначе, если не контролировать температуру с помощью закипающей воды в ёмкости, аккумулятор может взорваться, так как представляет собой замкнутый сосуд.
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