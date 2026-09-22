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Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт

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Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт - фото 1
Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт - фото 2
Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт - фото 3
Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт - фото 4
Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт - фото 5
Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт - фото 6
Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт - фото 7
Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт - фото 8
Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, сетевой шнур, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт - фото 1
  • Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт - фото 2
  • Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт - фото 3
  • Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт - фото 4
  • Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт - фото 5
  • Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт - фото 6
  • Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт - фото 7
  • Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт - фото 8
  • Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727087
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, сетевой шнур, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
Регулировка температуры
да
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
регулировка температуры,таймер,автоматические программы
Габариты (ШxВxГ), мм
377x293x273
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х33х32
Вес, кг.
5.55

Описание товара Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт

Аэрогриль электрический BQ GR2001 - идеальный способ готовить дома здоровую и полезную пищу, как для одного, так и для всей семьи. К основным преимуществам устройства относятся приготовление без использования масла, делающее пищу более здоровой и менее жирной, увеличенная корзина объемом 4 л, которая позволит готовить вкусные и полезные блюда для большой компании, а также 8 автоматических режимов, рассчитанных на приготовление картофеля фри, рыбы, птицы, выпечки и других блюд. LED экран с сенсорным управлением позволит легко и быстро выбрать нужный вам режим, а таймер и смотровое окно дадут возможность контролировать процесс готовки. Аэрогриль обладает инновационной системой циркуляции воздуха, что обеспечивает качественное приготовление блюд и исключает любую возможность пригорания. Кроме того, блюда, приготовленные таким методом, сохраняют больше полезных веществ, а высокая мощность прибора гарантирует скорость и эффективность готовки. Еще одно преимущество аэрогриля - его легкость в использовании и уходе. Устройство изготовлено из качественных материалов, имеет термоизолированную ручку и прорезиненные ножки, а корзина подходит для мойки в посудомоечной машине. Кроме того, прибор имеет защиту от перегрева и случайного нажатия на ручке. Аэрогриль BQ GR2001 станет прекрасным помощником на кухне, позволит сэкономить время и приготовить вкусные и полезные блюда для всей семьи.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, сетевой шнур, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
Регулировка температуры
да
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
регулировка температуры,таймер,автоматические программы
Развернуть
Габариты (ШxВxГ), мм
377x293x273
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль электрический BQ GR2001 - идеальный способ готовить дома здоровую и полезную пищу, как для одного, так и для всей семьи. К основным преимуществам устройства относятся приготовление без использования масла, делающее пищу более здоровой и менее жирной, увеличенная корзина объемом 4 л, которая позволит готовить вкусные и полезные блюда для большой компании, а также 8 автоматических режимов, рассчитанных на приготовление картофеля фри, рыбы, птицы, выпечки и других блюд. LED экран с сенсорным управлением позволит легко и быстро выбрать нужный вам режим, а таймер и смотровое окно дадут возможность контролировать процесс готовки. Аэрогриль обладает инновационной системой циркуляции воздуха, что обеспечивает качественное приготовление блюд и исключает любую возможность пригорания. Кроме того, блюда, приготовленные таким методом, сохраняют больше полезных веществ, а высокая мощность прибора гарантирует скорость и эффективность готовки. Еще одно преимущество аэрогриля - его легкость в использовании и уходе. Устройство изготовлено из качественных материалов, имеет термоизолированную ручку и прорезиненные ножки, а корзина подходит для мойки в посудомоечной машине. Кроме того, прибор имеет защиту от перегрева и случайного нажатия на ручке. Аэрогриль BQ GR2001 станет прекрасным помощником на кухне, позволит сэкономить время и приготовить вкусные и полезные блюда для всей семьи.


Теги товара: с тэном
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Отзывы


Аэрогриль BQ GR2001 Black, 4л, 1500 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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