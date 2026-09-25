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Arvo Part - Silentium (coloured) (0850024931749) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Arvo Part - Silentium (coloured) (0850024931749) виниловая пластинка

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Arvo Part - Silentium (coloured) (0850024931749) виниловая пластинка - фото 1
Arvo Part - Silentium (coloured) (0850024931749) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Arvo Part
Альбом (сингл)
Silentium
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arvo Part - Silentium (coloured) (0850024931749) виниловая пластинка - фото 1
  • Arvo Part - Silentium (coloured) (0850024931749) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727034
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Характеристики

Бренд
Mississippi Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mississippi
Barcode
[0850024931749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Arvo Part
Альбом (сингл)
Silentium
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Vater Unser (arr. For Trombone & String Ensemble), Variationen Zur Gesundung Von Arinuschka, Fratres For Strings And Percussion, Silentium
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arvo Part - Silentium (coloured) (0850024931749) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Vater Unser (arr. For Trombone & String Ensemble), Variationen Zur Gesundung Von Arinuschka, Fratres For Strings And Percussion, Silentium

Отзывы о товаре Arvo Part - Silentium (coloured) (0850024931749) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mississippi Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mississippi
Barcode
[0850024931749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Arvo Part
Альбом (сингл)
Silentium
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Vater Unser (arr. For Trombone & String Ensemble), Variationen Zur Gesundung Von Arinuschka, Fratres For Strings And Percussion, Silentium
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Vater Unser (arr. For Trombone & String Ensemble), Variationen Zur Gesundung Von Arinuschka, Fratres For Strings And Percussion, Silentium
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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