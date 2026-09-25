Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178668) виниловая пластинка
"Survive" - шестнадцатый студийный альбом Stratovarius, вышедший в 2022 году. Альбом стал первой работой группы, вышедший за семь лет, прошедшие с выхода предыдущего альбома, "Eterna". Лимитированное здание на двойном фиолетовом виниле в разворотном конверте. Stratovarius - финская метал-группа, образованная в 1984 году под названием Black Water. В своём творчестве коллектив использует прогрессив- и неоклассический метал, хотя в основном играет в стиле пауэр-метала. Stratovarius во многом определили звучание современного пауэр-метала, хотя сами проделали долгий путь к этому направлению. Альбомы группы "Fourth Dimension" (1995), "Episode" (1996), а также эпический проект "Elements", Pt. 1 и 2 имели международный успех. Состав Stratovarius часто менялся - с каждым новым участником группа начинает новый этап в своём творчестве, сохраняя репутацию флагманов симфоник-метала, на которого равняются другие группы.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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