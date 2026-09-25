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Bon Iver - Bon Iver (0656605213514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bon Iver - Bon Iver (0656605213514) виниловая пластинка

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Bon Iver - Bon Iver (0656605213514) виниловая пластинка - фото 1
Bon Iver - Bon Iver (0656605213514) виниловая пластинка - фото 2
Bon Iver - Bon Iver (0656605213514) виниловая пластинка - фото 3
Bon Iver - Bon Iver (0656605213514) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Bon Iver
Альбом (сингл)
Bon Iver
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bon Iver - Bon Iver (0656605213514) виниловая пластинка - фото 1
  • Bon Iver - Bon Iver (0656605213514) виниловая пластинка - фото 2
  • Bon Iver - Bon Iver (0656605213514) виниловая пластинка - фото 3
  • Bon Iver - Bon Iver (0656605213514) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726971
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Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0656605213514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Bon Iver
Альбом (сингл)
Bon Iver
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Perth, Minnesota, WI, Holocene, Towers, Michicant, Hinnom, TX, 4: AM, Calgary, Lisbon, OH, Beth/Rest
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bon Iver - Bon Iver (0656605213514) виниловая пластинка

В 2008 году Джастин Вернон, известный как Bon Iver, появился прямо из заснеженных лесов Висконсина, где в полном одиночестве записал свой получивший признание критиков дебютный альбом «For Emma, ??Forever Ago». Этот музыкальный шедевр стал настоящим хитом, принеся Bon Iver не только золотой сертификат в Англии, но и восхищение таких артистов, как Канье Уэст и Питер Гэбриел. Он записал треки с Уэстом для альбома Уэста «My Beautiful Dark Twisted Fantasy», а Гэбриел исполнил кавер на песню Bon Iver «Flume». Не испугавшись этого успеха, Вернон немедленно обратил свое внимание на новые проекты, такие как Volcano Choir. Альбом "Bon Iver" был создан в родном городе Вернона, О-Клэр, и посвящен жизненным циклам и взаимодействию людей со сменой времен года. Песни носят топонимические названия, такие как "Перт" и "Калагари", некоторые реальные, некоторые метафорические. "Bon Iver" больше похож на групповой альбом, чем на сольный, и звучит менее эфирно, чем его предшественник. Однако это нисколько не умаляет красоты его песен.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0656605213514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Bon Iver
Альбом (сингл)
Bon Iver
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Perth, Minnesota, WI, Holocene, Towers, Michicant, Hinnom, TX, 4: AM, Calgary, Lisbon, OH, Beth/Rest
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
В 2008 году Джастин Вернон, известный как Bon Iver, появился прямо из заснеженных лесов Висконсина, где в полном одиночестве записал свой получивший признание критиков дебютный альбом «For Emma, ??Forever Ago». Этот музыкальный шедевр стал настоящим хитом, принеся Bon Iver не только золотой сертификат в Англии, но и восхищение таких артистов, как Канье Уэст и Питер Гэбриел. Он записал треки с Уэстом для альбома Уэста «My Beautiful Dark Twisted Fantasy», а Гэбриел исполнил кавер на песню Bon Iver «Flume». Не испугавшись этого успеха, Вернон немедленно обратил свое внимание на новые проекты, такие как Volcano Choir. Альбом "Bon Iver" был создан в родном городе Вернона, О-Клэр, и посвящен жизненным циклам и взаимодействию людей со сменой времен года. Песни носят топонимические названия, такие как "Перт" и "Калагари", некоторые реальные, некоторые метафорические. "Bon Iver" больше похож на групповой альбом, чем на сольный, и звучит менее эфирно, чем его предшественник. Однако это нисколько не умаляет красоты его песен.


Теги товара: Limited Edition
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