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Grimes - Visions (0652637320817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Grimes - Visions (0652637320817) виниловая пластинка

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Grimes - Visions (0652637320817) виниловая пластинка - фото 1
Grimes - Visions (0652637320817) виниловая пластинка - фото 2
Grimes - Visions (0652637320817) виниловая пластинка - фото 3
Grimes - Visions (0652637320817) виниловая пластинка - фото 4
Grimes - Visions (0652637320817) виниловая пластинка - фото 5
Grimes - Visions (0652637320817) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Grimes
Альбом (сингл)
VISIONS
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grimes - Visions (0652637320817) виниловая пластинка - фото 1
  • Grimes - Visions (0652637320817) виниловая пластинка - фото 2
  • Grimes - Visions (0652637320817) виниловая пластинка - фото 3
  • Grimes - Visions (0652637320817) виниловая пластинка - фото 4
  • Grimes - Visions (0652637320817) виниловая пластинка - фото 5
  • Grimes - Visions (0652637320817) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726968
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Grimes - Visions (0652637320817) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637320817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Grimes
Альбом (сингл)
VISIONS
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Infinite Without Fulfillment, Genesis, Oblivion, Eight, Circumambient, Vowels = Space And Time, Visiting Statue, Be A Body, Colour Of Moonlight (Antiochus), Symphonia IX (My Wait Is U), Nightmusic, Skin, Know The Way (Outro)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grimes - Visions (0652637320817) виниловая пластинка

Grimes — это творческое альтер-эго канадской художницы Клэр Буше. С 2010 года эта живущая в Монреале артистка выпускает свои мрачные, мерцающие треки под этим именем. В яркой монреальской DIY-сцене, где панк-этика и поп-музыка смешиваются и часто приводят к почти духовно заряженным творческим коллаборациям, она нашла идеальную почву для своего творчества и создала Grimes. С альбомом "Visions" Grimes выпускает свой дебютный альбом на лейбле 4AD. Аура, окружающая Буше, обладает редким сиянием, которое ещё больше усиливается её методом работы, в котором она идеально сочетает визуальные эффекты, перформанс, танец и музыку. В среде ходят разговоры о "ведьмином доме". На "Visions" Grimes выходит за рамки всех жанровых границ, сочетая влияния и стили от TLC и New Age до Aphex Twin, индастриала и различных поджанров электронной музыки.

Отзывы о товаре Grimes - Visions (0652637320817) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637320817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Grimes
Альбом (сингл)
VISIONS
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Infinite Without Fulfillment, Genesis, Oblivion, Eight, Circumambient, Vowels = Space And Time, Visiting Statue, Be A Body, Colour Of Moonlight (Antiochus), Symphonia IX (My Wait Is U), Nightmusic, Skin, Know The Way (Outro)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Grimes — это творческое альтер-эго канадской художницы Клэр Буше. С 2010 года эта живущая в Монреале артистка выпускает свои мрачные, мерцающие треки под этим именем. В яркой монреальской DIY-сцене, где панк-этика и поп-музыка смешиваются и часто приводят к почти духовно заряженным творческим коллаборациям, она нашла идеальную почву для своего творчества и создала Grimes. С альбомом "Visions" Grimes выпускает свой дебютный альбом на лейбле 4AD. Аура, окружающая Буше, обладает редким сиянием, которое ещё больше усиливается её методом работы, в котором она идеально сочетает визуальные эффекты, перформанс, танец и музыку. В среде ходят разговоры о "ведьмином доме". На "Visions" Grimes выходит за рамки всех жанровых границ, сочетая влияния и стили от TLC и New Age до Aphex Twin, индастриала и различных поджанров электронной музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grimes - Visions (0652637320817) виниловая пластинка – стоимость товара 3970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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